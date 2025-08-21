Human Act Prize 2025: 6 đột phá biến giải thưởng thành sự kiện cộng đồng hot nhất năm

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân chính thức công bố Giải thưởng Hành động vì cộng đồng – Human Act Prize mùa thứ ba, năm 2025, với chủ đề “Kiên trì phụng sự”. Tiếp nối tinh thần của hai mùa đầu tiên, giải thưởng năm nay tiếp tục hành trình truyền cảm hứng, tôn vinh những hành động vì cộng đồng bền bỉ, thầm lặng nhưng có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Human Act Prize (HAP) là giải thưởng cấp quốc gia được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực cho xã hội thông qua các sáng kiến, dự án cộng đồng có tác động bền vững. Giải thưởng được chỉ đạo tổ chức bởi Báo Nhân Dân, phối hợp cùng đơn vị đồng hành là Công ty Cổ phần VCCorp.

Nếu “Dấu ấn tiên phong” (2023) là lời tôn vinh dành cho những người mở lối - những chiến binh đầu tiên dấn thân, vượt khó để đặt nền móng cho hành động vì cộng đồng, thì “Cộng đồng kiến tạo” (2024) là bước chuyển mình mạnh mẽ, ghi dấu một tập thể biết kết nối, hợp lực và cùng nhau lan tỏa những mô hình tạo tác động sâu rộng. Và đến với “Kiên trì phụng sự” (2025), hành trình ấy được tiếp nối bằng sự bền bỉ giữ gìn, nuôi dưỡng và làm sâu sắc hơn những giá trị đã được gieo mầm, để từ đó lan xa và bền vững hơn theo thời gian.

Những điểm đổi mới của Giải thưởng Human Act Prize 2025

Lần đầu tiên, Human Act Prize triển khai chương trình đào tạo chuyên sâu và hoàn toàn miễn phí dành cho những cá nhân đang điều hành các dự án cộng đồng quy mô vừa và nhỏ. Thông qua chương trình này, các thủ lĩnh cộng đồng sẽ được trang bị hệ thống kiến thức nền tảng về quản trị tổ chức, phát triển bền vững, quản lý tài chính, truyền thông, gây quỹ, xây dựng mạng lưới và nhân rộng mô hình. Mục tiêu là nâng cao năng lực điều hành, gia tăng tác động xã hội và kiến tạo những giá trị bền vững lâu dài cho cộng đồng mà họ phụng sự.

Điểm mới đầu tiên, năm nay, Human Act Prize lần đầu tiên triển khai cơ chế “Cố vấn đồng hành cùng dự án”. Theo đó, một số dự án lớn sẽ tình nguyện đóng vai trò đỡ đầu – không chỉ hỗ trợ chuyên môn, chia sẻ tri thức mà còn kết nối các nguồn lực cần thiết để tiếp sức cho các sáng kiến vừa và nhỏ trong giai đoạn phát triển. Song song, một số thành viên Ban Giám khảo và các chuyên gia uy tín trong mạng lưới phụng sự cộng đồng cũng sẽ trực tiếp cố vấn cho những dự án mà họ cảm thấy đồng cảm và phù hợp về định hướng.

Đây chính là cơ chế hỗ trợ đa tầng – tiếp nối tinh thần “Cộng đồng kiến tạo” – nhằm hình thành một mạng lưới phụng sự vững chắc, nơi mỗi sáng kiến không còn đơn độc, mà trở thành một mắt xích trong hệ sinh thái hợp lực, chia sẻ và cùng kiến tạo những thay đổi bền vững cho cộng đồng.

Ông Bùi Ngọc Hải - Giám đốc dự án Human Act Prize chia sẻ: "Nếu các dự án vừa và nhỏ nhận được một vài giờ cố vấn về nghệ thuật làm truyền thông, cách khơi dậy tinh thần cộng đồng,... thì họ sẽ có hành trang vô cùng quý giá. Hay dự án nhận được sự hỗ trợ từ GS.TS Nguyễn Hữu Ninh - Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm Nghiên cứu, Giáo dục Môi trường và Phát triển (CERED) – Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam (VUSTA); Giáo sư kiêm nhiệm của San Diego State University (Hoa Kỳ) - người có nhiều kết nối nguồn lực quốc tế trong thực hiện dự án... Hay dự án vừa và nhỏ nhận được sự giúp đỡ từ anh Nguyễn Lâm Thanh - Đại diện TikTok Việt Nam về cách kênh MXH lan toả, cách livestream gây quỹ,...".

Ông Bùi Ngọc Hải - Giám đốc dự án Human Act Prize

Điểm mới thứ hai, Human Act Prize 2025 mở rộng Hội đồng Giám khảo, nâng tổng số thành viên lên 12 - 14 người, quy tụ các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực phát triển bền vững, giáo dục, môi trường, kinh tế – xã hội, đến từ cả trong và ngoài nước.

"Sự hội tụ của những góc nhìn đa chiều, từ thực tiễn đến học thuật, từ địa phương đến quốc tế, từ các chuyên gia độc lập đến lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc bộ, ngành hứa hẹn mang đến một quá trình đánh giá toàn diện, công tâm và sâu sắc cho các dự án được đề cử", ông Bùi Ngọc Hải nhấn mạnh.

Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết thêm: "Nếu thành viên BGK chỉ tập trung ở khối nhất định sẽ có thể đánh giá thiếu sót, nên việc gia tăng số lượng thành viên BGK sẽ giúp đưa ra đánh giá đa chiều, toàn diện, sâu sát hơn".

Điểm mới thứ ba, năm nay UNICEF chính thức đồng hành cùng Human Act Prize với vai trò Cố vấn phát triển bền vững, mang đến những đóng góp chuyên môn sâu rộng trong các vấn đề về phát triển bền vững, tập trung vào quyền trẻ em, tính hòa nhập và định hướng tác động xã hội. UNICEF sẽ tham gia góp ý chiến lược cho hệ thống tiêu chí và quy trình xét chọn, đề cử chuyên gia vào Hội đồng Giám khảo, đồng thời hỗ trợ đào tạo, cố vấn nâng cao năng lực cho các dự án cộng đồng. Đặc biệt, UNICEF cam kết đồng hành cùng một sáng kiến tiêu biểu do thanh thiếu niên khởi xướng sau lễ trao giải như một lời khẳng định cho cam kết trao quyền và nuôi dưỡng thế hệ kiến tạo thay đổi tích cực vì cộng đồng.

Chia sẻ thêm về những điểm mới, bà Trần Mai Anh - Sáng lập chương trình Thiện Nhân & những người bạn; Sáng lập Tổ chức Tác động Xã hội Social Impact mong muốn đưa những phát triển bền vững vào trong các dự án. Giải thưởng là ngọn đuốc vinh danh những giá trị, và đào tạo - hành động là con đường tiếp tục lan toả. Chính vì vậy, những khoá học phát triển cộng đồng được thiết kế như: Khoá học bền vững, khoá học sẵn sàng hành động và triển khai đánh gía dự án truyền thông tác động, khoá học sẵn sàng dẫn dắt lãnh đạo đổi mới và nhân rộng.

Về kết nối quốc tế, bà Mai Anh cho biết thêm, giải thưởng sẽ có những chương trình dành cho người trẻ dưới 24 tuổi, mở rộng các mạng lưới cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Họ là những người trẻ khát khao tạo nên những điều tốt đẹp, giúp cộng đồng thay đổi, tạo nên sự kết nối giữa Việt Nam với thế giới. Thời gian tới, chương trình phát triển cho thủ lĩnh cộng đồng sẽ bắt đầu từ tháng 9, với nội dung đào tạo được thiết kế theo hành trình kỹ năng cốt lõi, công cụ lan toả, sáng tạo, giá trị nhân văn.

Bà Trần Mai Anh

Điểm mới thứ tư, Human Act Prize có đơn vị hỗ trợ Giải thưởng. Bên cạnh những đơn vị đã đồng hành từ mùa trước như Tổ chức Tác động xã hội Social Impact, TikTok, PwC, mùa giải năm nay chào đón thêm sự tham gia của tổ chức uy tín như Trường Đại học VinUniversity. Đây đều là những đơn vị có cùng mối quan tâm sâu sắc và cam kết hành động thiết thực vì sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Điểm mới thứ năm, HAP có thêm nhiều cơ quan báo chí – truyền thông đồng hành. Human Act Prize tiếp tục nhận được sự đồng hành quý báu từ các đơn vị báo chí và truyền thông uy tín, góp phần lan tỏa những câu chuyện phụng sự, truyền cảm hứng hành động vì điều tốt đẹp. Năm nay, giải thưởng ghi nhận sự bảo trợ truyền thông chính thức từ 15 cơ quan báo chí – truyền thông, cùng với sự tham gia tích cực của hàng chục đơn vị báo chí trung ương và địa phương trong việc lan tỏa thông điệp, khơi dậy tinh thần phụng sự trong cộng đồng.

Cuối cùng, Giải thưởng đổi mới triển lãm Hành động vì cộng đồng. Năm nay, triển lãm các dự án “Hành động vì cộng đồng” sẽ được tổ chức tại Khuôn viên Báo Nhân Dân, kết nối trực tiếp với phố đi bộ Hồ Gươm – không gian mở giữa lòng Thủ đô, nơi người dân và du khách có thể dễ dàng ghé thăm. Với vị trí đắc địa, triển lãm dự kiến thu hút đông đảo khách tham quan, đặc biệt trong hai dịp cuối tuần diễn ra sự kiện.

Về nội dung, triển lãm năm nay mang đến một bước đổi mới quan trọng: Thay vì chỉ trưng bày thông tin, không gian triển lãm sẽ kể những câu chuyện qua hiện vật thật là các sản phẩm từ vật liệu tái chế, nguyên liệu phế thải, các vật dụng được tạo tác từ vỏ bom mìn sau xử lý, sản phẩm của người khuyết tật, và các sáng kiến thân thiện với môi trường… Mỗi hiện vật không chỉ mang dấu ấn sáng tạo, mà còn là biểu tượng của sự hồi sinh và tinh thần phụng sự cộng đồng.

Bên cạnh đó, triển lãm còn tổ chức các hội thảo tương tác, khuyến khích lối sống xanh và tích cực như: làm đồ tái chế, đổi rác lấy cây, và nhiều hoạt động hướng đến thay đổi nhận thức, từ những hành động nhỏ, nhưng có sức lan tỏa lớn.

Human Act Prize 2025 tiếp tục tìm kiếm và vinh danh những sáng kiến – dù lớn hay nhỏ – đang lặng lẽ phụng sự cộng đồng một cách kiên định và đầy bản lĩnh.

Cổng đề cử Dự án vì Cộng đồng chính thức mở từ 20/8/2025

Bất kỳ cá nhân nào cũng có thể giới thiệu một dự án truyền cảm hứng để cộng đồng ghi nhận, lan tỏa và tiếp sức.

Đề cử ngay tại: https://humanactprize.org/congdongdecu

Mỗi đề cử là một bước nhỏ tiếp sức cho hành trình lớn của những hành động vì cộng đồng.