Hungary cảnh báo khả năng ngừng đưa điện sang Ukraine

Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Tại cuộc họp với đảng Fidesz, ông Orban cho biết: “Người Slovakia đã nêu vấn đề này hôm qua, và nếu cần thiết, chúng tôi cũng sẽ thực hiện bước đi như vậy.”

Theo ông, phần lớn điện năng từ Hungary hiện được chuyển sang Ukraine. Nếu nguồn cung bị dừng lại, điều này có thể gây ra “rắc rối lớn” cho Ukraine.

Ông Orban nhắc lại rằng trước đó, để đáp trả các động thái thù địch từ phía chính quyền Ukraine, Budapest đã ngừng cung cấp dầu diesel cho Kiev và đóng băng việc cấp “khoản vay quân sự” của Liên minh châu Âu trị giá tổng cộng 90 tỷ EUR trong 2 năm.

Ngày 17/2, Thủ tướng Slovakia Robert Fico thông báo nhà máy lọc dầu Slovnaft sẽ tạm ngừng xuất khẩu, gồm dầu diesel cho Ukraine, để tập trung vào thị trường nội địa. Ông cũng cho biết Slovakia có thể ngừng cung cấp điện cho Ukraine do việc đình chỉ vận chuyển dầu qua đường ống Druzhba.

Người đứng đầu Văn phòng Thủ tướng Hungary Gergely Guyás nhấn mạnh, Hungary đang xem xét khả năng ngừng xuất khẩu điện và khí đốt sang Ukraine nếu Kiev không khôi phục việc cung cấp dầu Nga qua đường ống Druzhba. Ông khẳng định Hungary phối hợp hành động với Slovakia.