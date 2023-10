Hướng dẫn bạn kiểm tra điện thoại có hồng ngoại

Nếu muốn kiểm tra điện thoại di động của bạn có hồng ngoại không mà chưa biết cách thực hiện thì hãy tham khảo bài viết dưới đây.

Cảm biến hồng ngoại trên điện thoại là gì?

Là một thành phần được trang bị trên điện thoại di động hiện nay, cảm biến hồng ngoại không chỉ đo và phát hiện bức xạ hồng ngoại trong môi trường xung quanh, mà còn được dùng để điều khiển tivi, máy tính, loa hoặc đầu DVD từ xa.

Theo đó, cơ chế hoạt động của hồng ngoại là phát ra tín hiệu hoặc truyền tia hồng ngoại đến các thiết bị này, sau đó kiểm soát và quản lý chức năng tại đây.

Ánh sáng hồng ngoại phát ra từ đèn LED rất nhỏ, không thể nhìn được qua mắt thường nên không ít người dùng đưa ra thắc mắc làm thế nào để kiểm tra điện thoại có hồng ngoại.

Làm sao biết điện thoại có hồng ngoại

Sau đây là 4 cách nhận biết điện thoại có mắt hồng ngoại

Xác định đèn hồng ngoại

Đèn hồng ngoại trên điện thoại di động là đèn LED nhỏ không phát sáng, hình dáng tương tự đèn LED hồng ngoại trên remote tivi. Hãy quan sát góc trên cùng của điện thoại liệu có đặc điểm này không. Nếu có, tức là điện thoại của bạn cũng được trang bị mắt hồng ngoại.

Hãy xem sách hướng dẫn sử dụng

Để kiểm tra điện thoại có cảm biến hồng ngoại hay không, bạn hãy đọc thông tin trong sách hướng dẫn. Cụ thể là ở phần thông số kỹ thuật, nếu có đề cập mục cảm biến hồng ngoại (IR Blaster) thì tức là điện thoại của bạn có hỗ trợ tính năng này.

Kiểm tra trên website

Bạn còn có thể kiểm tra thông số kỹ thuật của điện thoại trên website của nhà sản xuất. Hoặc, tham khảo trang web của bên thứ 3 như GSMArena.com để tìm hiểu mắt hồng ngoại liệu có được tích hợp trên điện thoại hay không.

Kiểm tra điện thoại có hồng ngoại bằng ứng dụng IR Test

Đối với cách này, bạn thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng "IR Test" về điện thoại.

Bước 2: Mở ứng dụng, chờ 1 - 2 giây để ứng dụng kiểm tra và hiển thị kết quả. Nếu xuất hiện dòng kết quả màu xanh: "You have an IR Blaster" tức là điện thoại của bạn có hỗ trợ cảm biến hồng ngoại.

Ngược lại, nếu là "You don’t have an IR Blaster" tức là không có tính năng này.

Cách sử dụng cảm biến hồng ngoại trên điện thoại

Ngoài nắm rõ cách kiểm tra điện thoại có hồng ngoại không, bạn còn có thể tham khảo cách sử dụng tính năng này, để quản lý và điều khiển thiết bị ngoại vi từ xa một cách tiện lợi:

Bước 1: Bạn tải ứng dụng "ASmart Remote IR" về điện thoại.

Bước 2: Khởi động ứng dụng, nhấp vào mục "ADD" để khởi động ứng dụng.

Bước 3: Bạn hãy lựa chọn tên thiết bị muốn kết nối (chẳng hạn như Tivi), sau đó chọn hãng sản xuất tivi (theo hình là Sharp).

Bước 4: Lúc này, trong giao diện vừa xuất hiện, hãy nhấp vào "This model works" để bắt đầu điều khiển thiết bị.

Bước 5: Bạn có thể tăng, giảm âm lượng hoặc chuyển đổi kênh linh hoạt trên tivi sau khi tải "ASmart Remote" về smartphone.

Trên đây là các cách kiểm tra điện thoại có hồng ngoại hay không và cách sử dụng cảm biến hồng ngoại trên điện thoại. Bạn hãy thảo khảo và thực hiện theo, để trải nghiệm những điều thú vị của cảm biến hồng ngoại.