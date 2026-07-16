Hướng dẫn check-in bằng sinh trắc học tại sân bay Nội Bài chưa đến 10 giây

Thay vì phải mất nhiều thời gian xếp hàng để nhân viên an ninh kiểm tra giấy tờ thủ công, hành khách tại nhà ga T1 giờ đây có thể chủ động hoàn thành toàn bộ thủ tục xác thực khuôn mặt trong thời gian vỏn vẹn chưa đầy 10 giây. Hệ thống Kiosk sinh trắc học hoàn toàn mới này được thiết kế tối giản, thân thiện với người dùng.

Hành khách chỉ cần chuẩn bị sẵn thẻ lên máy bay và Căn cước công dân (CCCD) bản cứng có gắn chip để tiến hành quy trình xác thực tự động. Thao tác diễn ra vô cùng liền mạch khi hành khách lần lượt quét thẻ lên máy bay, quét CCCD gắn chip và cuối cùng là nhìn vào camera để quét khuôn mặt. Ngay lập tức, hệ thống nhận diện sẽ đối soát dữ liệu với độ chính xác cao, cho phép hành khách đi qua các cửa kiểm soát an ninh và cửa ra máy bay một cách mượt mà mà không cần phải xuất trình giấy tờ thêm bất kỳ lần nào nữa. Công nghệ này không chỉ đảm bảo an ninh hàng không ở mức tối đa mà còn san sẻ đáng kể áp lực cho các quầy thủ tục và làn kiểm tra truyền thống.

Ảnh: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Theo trang chủ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, quy trình này có thể làm nhanh chóng trong thời gian chưa đến 10 giây.

Hiện tại, Cảng HKQT Nội Bài đang phải phục vụ cường độ khai thác rất lớn, dự kiến kéo dài đến trung tuần tháng 8. Với trung bình khoảng 700 chuyến bay và hơn 100 ngàn lượt khách mỗi ngày, cá biệt có những ngày đỉnh điểm lên tới 740 chuyến và 120 ngàn khách, việc đưa Kiosk sinh trắc học vào hoạt động là một bước đi chiến lược mang tính giải tỏa.

Ảnh: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Để giúp hành khách nhanh chóng làm quen với công nghệ mới, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc những người ít tiếp xúc với các thiết bị tự động, Cảng đã chủ động bố trí lực lượng Đoàn Thanh niên túc trực tại hiện trường. Xuyên suốt tháng cao điểm, mỗi khu vực Kiosk luôn có các đoàn viên nhiệt tình hướng dẫn và hỗ trợ tận tay. Nhờ sự kết hợp nhịp nhàng giữa hạ tầng công nghệ và con người, từ chỗ chỉ có vài khách thử nghiệm những ngày đầu, đến nay hệ thống đã phục vụ trơn tru từ 2.000 đến 3.000 lượt hành khách mỗi ngày, góp phần hình thành thói quen di chuyển văn minh và hiện đại.

Ảnh: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Bên cạnh tâm điểm là các Kiosk sinh trắc học, sân bay Nội Bài còn đồng bộ hóa hạ tầng để cung cấp nhiều lựa chọn linh hoạt khác. Hành khách bay cùng Vietnam Airlines và Vietjet Air có thể thực hiện xác thực sinh trắc học từ trước qua ứng dụng VNeID. Trong khi đó, Vietjet và Sun Phú Quốc Air cho phép sử dụng ứng dụng riêng của hãng để làm thủ tục trước giờ bay 24 tiếng. Với những ai vẫn muốn sử dụng dịch vụ truyền thống, đội ngũ nhân viên tại quầy luôn sẵn sàng hỗ trợ quét chip CCCD trực tiếp.

Hiện tại, hệ thống autogate sinh trắc học ưu việt này đã mở rộng cho hành khách của tất cả các hãng hàng không nội địa, giúp mọi người dễ dàng trải nghiệm sự tiện lợi, miễn là có CCCD gắn chip bản cứng. Trong giai đoạn đầu, hệ thống tạm thời chưa áp dụng cho khách nước ngoài, trẻ em dưới 16 tuổi hoặc những người chỉ sử dụng tài khoản VNeID khi lên sân bay. Đội ngũ kỹ thuật của Cảng cam kết sẽ tiếp tục nâng cấp hệ thống trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu phủ sóng xác thực sinh trắc học cho 100% đối tượng hành khách và hoàn thiện bức tranh về một sân bay thông minh toàn diện.