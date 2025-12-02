Hướng dẫn chi tiết cách đăng ký tạm trú trên VNeID để tránh bị phạt tiền từ 15/12

Người dân có thể dễ dàng đăng ký tạm trú ngay tại nhà thông qua ứng dụng VNeID, tiết kiệm thời gian và công sức.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập và Truy cập Thủ tục hành chính

Mở ứng dụng VNeID và đăng nhập tài khoản.

Truy cập mục "Thủ tục hành chính".

Bước 2: Lựa chọn "Thông báo lưu trú"

Trong danh sách, chọn "Thông báo lưu trú".

Bước 3: Tạo mới yêu cầu

Trong mục "Thông báo lưu trú", chọn "Tạo mới yêu cầu" để bắt đầu khai báo.

Bước 4: Cung cấp thông tin Cơ quan công an thực hiện

Điền đầy đủ thông tin về cấp tỉnh, huyện và xã nơi bạn đang tạm trú.

Bước 5: Lựa chọn loại hình cư trú

Chọn loại hình cơ sở lưu trú phù hợp (ví dụ: cơ sở lưu trú du lịch, ký túc xá, cơ sở khám chữa bệnh, hộ gia đình, nhà ngăn phòng cho thuê,...)

Bước 6: Chọn cơ sở lưu trú

Tìm và chọn tên cơ sở lưu trú cụ thể mà bạn đang hoặc sắp tạm trú.

Bước 7: Chọn "Tiếp tục"

Nhấp vào "Tiếp tục" và xác nhận thông tin.

Bước 8: Thêm người lưu trú

Nếu cần đăng ký cho nhiều người, chọn "Thêm người lưu trú" và nhập thông tin của họ.

Bước 9: Cung cấp thông tin lưu trú

Điền chi tiết về thời gian và địa chỉ lưu trú.

Trước khi gửi hồ sơ, cần đính kèm giấy tờ liên quan (Hợp đồng thuê nhà, Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp, Tờ khai thay đổi thông tin về cư trú - CT01).

Bước 10: Chọn "Lưu"

Nhấp vào nút "Lưu" để lưu lại thông tin đã điền.

Bước 11: Gửi yêu cầu xét duyệt

Nhấp vào "Gửi yêu cầu" để hoàn tất.

Quy định về lệ phí

Có thể có thanh toán lệ phí (nếu không thuộc đối tượng được miễn).

Một số nhóm đối tượng được miễn lệ phí đăng ký tạm trú theo quy định (người có công, học sinh, sinh viên, hộ nghèo...).

Việc thanh toán có thể thực hiện trực tuyến bằng thẻ ngân hàng hoặc quét mã QR.

Mức phạt tiền nếu không đăng ký tạm trú

Theo khoản 1 Điều 10 Nghị định 282/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ 15/12/2025), hành vi không thực hiện đúng quy định về đăng ký tạm trú là một trong các hành vi vi phạm có thể bị xử phạt:

Mức phạt đối với cá nhân: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Mức phạt đối với tổ chức: Mức phạt tiền gấp 2 lần mức phạt đối với cá nhân.

Các hành vi bị phạt bao gồm:

Không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú hoặc khai báo thông tin về cư trú.

Không thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng.

Không xuất trình giấy tờ liên quan đến cư trú hoặc thông tin về cư trú trên ứng dụng định danh quốc gia theo yêu cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.