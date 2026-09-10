Hướng dẫn đăng ký, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình trực tuyến

Người dân tham gia BHYT hộ gia đình có thể thực hiện đăng ký, gia hạn thẻ BHYT trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam.

Với quy trình đơn giản, thuận tiện, người tham gia có thể kê khai thông tin, thanh toán trực tuyến và nhận thẻ BHYT theo phương thức đã đăng ký.

Đăng ký, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình trực tuyến