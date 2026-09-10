Hướng dẫn đăng ký, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình trực tuyến
Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn đăng ký, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình trực tuyến.
- 09-09-2026Cơ quan Bảo hiểm xã hội phát thông báo quan trọng tới toàn bộ người dân đang có thẻ BHYT trên cả nước
Người dân tham gia BHYT hộ gia đình có thể thực hiện đăng ký, gia hạn thẻ BHYT trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam.
Với quy trình đơn giản, thuận tiện, người tham gia có thể kê khai thông tin, thanh toán trực tuyến và nhận thẻ BHYT theo phương thức đã đăng ký.
Đăng ký, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình trực tuyến
Báo Chính phủ