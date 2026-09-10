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Hàn Quốc đầu tư 4,7 nghìn tỷ won để phát triển mô hình AI tiên tiến

| | Kinh tế số

Hàn Quốc dự kiến đầu tư 4,7 nghìn tỷ won (3,49 tỷ USD) để phát triển mô hình AI nội địa tiên tiến, nhằm tăng năng lực tự chủ công nghệ và giảm phụ thuộc nước ngoài.

Bộ Khoa học, Công nghệ và Thông tin Hàn Quốc dự định đầu tư 4,7 nghìn tỷ won (tương đương 3,49 tỷ USD) cho một dự án phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) nội địa có khả năng sánh ngang với các mô hình tiên tiến trên thế giới.

Thông tin từ Bộ Khoa học, Công nghệ và Thông tin Hàn Quốc ngày 9/9 cho biết Bộ này dự định thành lập một quỹ độc lập cho mục đích này. Số tiền sẽ được đưa vào ngân sách AI trị giá 9,4 nghìn tỷ won do Bộ đề xuất trong dự toán ngân sách năm 2027. Tuy nhiên, các chi tiết cụ thể của dự án vẫn chưa được quyết định.

Nỗ lực mới nhất của Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lời kêu gọi chính phủ nước này tăng cường hỗ trợ phát triển mô hình AI tiên tiến nội địa, khi cuộc đua toàn cầu phát triển AI siêu cao cấp đang ngày càng gay gắt do các khoản đầu tư vốn khổng lồ và những nâng cấp chưa từng có về khả năng suy luận.

Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Thông tin Hàn Quốc Bae Kyung Hoon đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra mô hình biên giới chủ quyền để ngăn chặn Hàn Quốc trở nên lệ thuộc vào các quốc gia khác, đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc.

Theo Trường Giang

VTV

Từ Khóa:
AI

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