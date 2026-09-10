AI đã giải được bài toán thiên niên kỷ

Bài toán Navier-Stokes là một trong 7 Bài toán Thiên niên kỷ đã làm khó các nhà toán học suốt nhiều thập kỷ, với giải thưởng lên tới 1 triệu USD cho một lời giải được công nhận.

OpenAI tuyên bố một mô hình trí tuệ nhân tạo AI chưa được công bố của hãng đã giải được bài toán này. Theo OpenAI, mô hình đã đưa ra lời giải vào ngày 5/9, sau khoảng 88 giờ xử lý với sự tham gia của khoảng 10.000 tác nhân AI. Chi phí tính toán lên tới hàng triệu USD.

Bài toán Navier-Stokes liên quan đến các phương trình mô tả chuyển động của chất lỏng và chất khí - được ứng dụng trong thiết kế máy bay, dự báo thời tiết và nghiên cứu dòng máu. Tuy nhiên, lời giải vẫn phải trải qua quá trình thẩm định nghiêm ngặt của cộng đồng toán học.

Giám đốc nghiên cứu của OpenAI Mark Chen đánh giá đây là “một cột mốc quan trọng đối với nghiên cứu AI”, đồng thời cho rằng AI có thể mở ra khả năng giải đáp ngày càng nhiều câu hỏi hóc búa nhất của nhân loại.

Mỗi Bài toán Thiên niên kỷ đi kèm giải thưởng 1 triệu USD. Kể từ khi danh sách được công bố năm 2000, mới chỉ có một bài toán được giải. OpenAI cho biết sẽ không nhận giải thưởng nếu phát hiện của hãng được xác nhận.

Theo quy định của giải thưởng, lời giải phải được công bố trên một tạp chí khoa học có phản biện và được cộng đồng toán học chấp nhận trong ít nhất 2 năm, trước khi Viện Toán học Clay thành lập hội đồng xem xét. Chủ tịch Viện Toán học Clay, Giáo sư Martin Bridson, nhấn mạnh quá trình đánh giá sẽ được tiến hành thận trọng và “hoàn toàn nghiêm ngặt”.

OpenAI cho biết bắt đầu huấn luyện mô hình mới vào cuối tháng 8, với năng lực vượt xa các mô hình từng được công bố. Vài ngày sau, khi xuất hiện tin đồn trên mạng rằng một đối thủ đã giải được các Bài toán Thiên niên kỷ, OpenAI đã cho mô hình thử sức với cả 6 bài toán còn chưa có lời giải. Trong quá trình này, bài toán Navier-Stokes cho thấy những dấu hiệu khả quan, khiến công ty quyết định tập trung nguồn lực tính toán.