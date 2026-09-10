Động thái đáng chú ý của Grab: Muốn 'xuống tiền' xây dựng trạm sạc, quyết không đứng ngoài cuộc chơi xe điện tại quốc gia láng giềng Việt Nam

Ảnh: Kiripost

The Phnom Penh Post thông tin, vào ngày 31/8, bà Chin Yin Ong - Giám đốc Năng lực Tổ chức của Grab đã có cuộc gặp với ông Sun Chanthol - Phó Thủ tướng Campuchia kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC).

Tại đây, bà Chin Yin Ong cho biết, Công ty Grab Holdings (trụ sở tại Singapore) mong muốn tăng cường hợp tác với Chính phủ Campuchia trong các chính sách phát triển xe điện (EV) và xây dựng hạ tầng trạm sạc, bên cạnh các hoạt động kinh doanh logistics hiện có.

Hai bên cũng thảo luận về hoạt động kinh doanh hiện tại của Grab và khả năng đóng góp của doanh nghiệp ﻿vào các quy định sắp ban hành liên quan đến quản lý giá cước trên ứng dụng đặt xe công nghệ.

Bà Chin Yin Ong (thứ ba từ phải sang) - Giám đốc năng lực tổ chức của Grab và ông Sun Chanthol - Phó Thủ tướng Campuchia kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) chụp ảnh kỷ niệm vào ngày 31/8 - Ảnh: CDC

Bà Ong chia sẻ một số kế hoạch hành động trọng tâm của Grab, bao gồm việc hợp tác với Chính phủ để thành lập và hỗ trợ Trung tâm Doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ (MSME Hub), nhằm trợ lực cho các doanh nghiệp địa phương. Bên cạnh đó, Grab cũng có kế hoạch triển khai các chương trình đào tạo nâng cao năng lực và kỹ năng số dành cho các đối tác tài xế và đối tác thương hiệu.

Hai bên cũng trao đổi về tiềm năng đóng góp thúc đẩy du lịch Campuchia thông qua các chiến lược truyền thông sáng tạo.

Bên cạnh đó, đại diện Grab đã xin ý kiến chỉ đạo từ Phó Thủ tướng Sun Chanthol về các biện pháp giúp nâng cao hiệu quả triển khai các kế hoạch kinh doanh của Công ty tại Campuchia.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Sun Chanthol bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các đề xuất, đồng thời đánh giá cao cam kết của Grab trong việc đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế số tại Campuchia.

Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hợp tác nhằm đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của Campuchia.