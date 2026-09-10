Công an yêu cầu người dân thường xuyên nhận và chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng trong trường hợp sau đến cơ quan trình báo

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Công an phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang được đẩy mạnh, các hoạt động giao dịch, liên lạc và cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng ngày càng phát triển mạnh mẽ, mang lại nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, cùng với đó, tội phạm công nghệ cao có yếu tố người nước ngoài cũng gia tăng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, có tổ chức, xuyên quốc gia, gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự và môi trường đầu tư của Việt Nam.

Thực tiễn đấu tranh của lực lượng Công an cho thấy, nhiều đường dây lừa đảo xuyên quốc gia đã lợi dụng Việt Nam làm địa điểm thuê nhà, căn hộ, biệt thự hoặc văn phòng để đặt "trung tâm điều hành", sử dụng thiết bị công nghệ cao nhằm thực hiện hành vi giả danh cơ quan Nhà nước, ngân hàng, doanh nghiệp, sàn đầu tư, tuyển dụng, thương mại điện tử, mạng xã hội... để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trong và ngoài nước.

Đáng chú ý, các đối tượng thường tìm cách lôi kéo, thuê hoặc lợi dụng người dân Việt Nam đứng tên thuê nhà, mở tài khoản ngân hàng, đăng ký SIM điện thoại, khai báo lưu trú hoặc che giấu nơi ở nhằm hợp thức hóa hoạt động phạm tội. Đây là hành vi tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý nghiêm theo quy định.

Để chủ động phòng ngừa, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi phát hiện các dấu hiệu như:

- Thuê nhà, căn hộ hoạt động khép kín, thường xuyên đóng cửa, ít tiếp xúc với hàng xóm nhưng có nhiều người ra vào.

- Có nhiều người nước ngoài cùng sinh sống nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc khai báo tạm trú.

- Sử dụng số lượng lớn máy tính, điện thoại, màn hình, thiết bị mạng hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm.

- Thường xuyên gọi điện, nhắn tin, sử dụng Internet với cường độ lớn, làm việc theo ca, giao tiếp chủ yếu bằng thiết bị điện tử.

- Người nước ngoài nhập cảnh theo diện du lịch nhưng lưu trú thời gian dài, không có công việc, ngành nghề rõ ràng.

- Có biểu hiện giao dịch tài chính bất thường, thường xuyên nhận và chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng.

Các dấu hiệu trên chưa đủ để khẳng định có hành vi phạm tội, nhưng là căn cứ quan trọng để người dân nâng cao cảnh giác và kịp thời thông tin cho cơ quan Công an xác minh theo quy định.

Cảnh giác với các thủ đoạn lợi dụng người dân, để che giấu hoạt động phạm pháp, các đối tượng thường sử dụng nhiều thủ đoạn như:

- Thuê người đứng tên thuê nhà, căn hộ.

- Nhờ đăng ký SIM điện thoại, đường truyền Internet.

- Thuê hoặc mua tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển tiền.

- Nhờ khai báo tạm trú hoặc cho người nước ngoài ở nhờ nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

- Thuê người che giấu thông tin cư trú hoặc hỗ trợ vận chuyển thiết bị phục vụ hoạt động phạm pháp.

Nhiều trường hợp người dân vì hám lợi, thiếu hiểu biết hoặc chủ quan đã vô tình tiếp tay cho tội phạm mà không nhận thức đầy đủ hậu quả pháp lý.

Tuyệt đối không tiếp tay cho tội phạm

Công an phường Trung An khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện các hành vi:

- Bao che, chứa chấp người nước ngoài cư trú trái phép.

- Đứng tên thuê nhà, căn hộ để người khác sử dụng trái pháp luật.

- Cho thuê nhà nhưng không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định.

- Cho mượn hoặc bán tài khoản ngân hàng, SIM điện thoại, giấy tờ tùy thân.

- Tham gia môi giới, tuyển dụng, phiên dịch, vận chuyển hoặc hỗ trợ các hoạt động không rõ mục đích.

- Tiếp tay cho các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền hoặc đầu tư tài chính trái phép.

Mọi hành vi giúp sức, che giấu hoặc tạo điều kiện cho hoạt động phạm tội đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn về hoạt động của tội phạm công nghệ cao hoặc người nước ngoài có biểu hiện vi phạm pháp luật, người dân cần:

- Bình tĩnh, không tự ý tiếp cận hoặc đối đầu với đối tượng.

- Ghi nhận địa điểm, thời gian, đặc điểm nhận dạng, phương tiện, biển số xe (nếu có).

- Báo ngay cho Công an phường, xã nơi gần nhất hoặc cơ quan Công an có thẩm quyền để kịp thời kiểm tra, xác minh, xử lý.

- Tích cực phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan; mọi thông tin của người tố giác sẽ được bảo mật theo quy định của pháp luật.

Phòng, chống tội phạm công nghệ cao không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an mà còn là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức và toàn thể Nhân dân. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, quản lý chặt chẽ việc cho thuê nhà, không cho mượn giấy tờ tùy thân, tài khoản ngân hàng, SIM điện thoại vì mục đích không rõ ràng; đồng thời tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm.

Công an phường Trung An đề nghị mỗi người dân hãy phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu cao cảnh giác với các phương thức, thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao có yếu tố người nước ngoài; không tiếp tay, không bao che, không thờ ơ trước các dấu hiệu vi phạm pháp luật. Mỗi thông tin được cung cấp kịp thời sẽ góp phần giúp lực lượng Công an đấu tranh hiệu quả với tội phạm, bảo vệ tài sản của Nhân dân, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh trên địa bàn phường Trung An nói riêng và tỉnh Đồng Tháp nói chung.