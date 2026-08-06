Hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký khôi phục mã số thuế

Điều kiện để khôi phục mã số thuế

- Cơ quan ĐKKD hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc giấy phép tương đương.

- Người nộp thuế phải có mặt và hoạt động thực tế tại trụ sở đã đăng ký, hoặc đã chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính (nếu chuyển địa điểm).

- Người nộp thuế cam kết hoàn thành mọi nghĩa vụ kê khai thuế còn thiếu, nộp đủ các khoản tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp phát sinh trước và trong thời gian bị đóng mã số thuế.

- Trường hợp người nộp thuế đang có dấu hiệu rủi ro cao, đang bị kiểm tra, thanh tra, xác minh hoặc đang bị cơ quan có thẩm quyền xử lý về hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn, việc khôi phục mã số thuế được xem xét trên cơ sở kết quả xử lý và điều kiện cụ thể theo quy định.

Tóm tắt quy trình

Hướng dẫn chi tiết trình tự, thủ tục khôi phục hiệu lực mã số thuế

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ nội bộ

- Kiểm tra địa chỉ hoạt động: Xác định và xác nhận lại địa chỉ kinh doanh sẽ hoạt động (địa chỉ cũ hay địa chỉ mới).

- Rà soát nghĩa vụ kê khai, nghĩa vụ thuế: Xác định các tờ khai chưa nộp, số tiền thuế còn nợ, biên lai nộp thuế cũ, kiểm tra nợ thuế, tiền chậm nộp, các khoản phạt vi phạm hành chính về thuế hoặc hóa đơn.

- Tình trạng hóa đơn: Kiểm tra thông báo phát hành, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hoặc các hóa đơn điện tử đang có sai sót.

Bước 2. Nộp hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế tại Cơ quan thuế

- Người đại diện theo pháp luật/chủ hộ kinh doanh hoặc người được ủy quyền hợp pháp nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

- Hồ sơ bao gồm :

+ Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế (Mẫu số 25/ĐKT ban hành kèm Thông tư số 90/2026/TT-BTC).

+ Trường hợp có thay đổi địa chỉ hoặc thông tin đăng ký: người nộp thuế thực hiện thủ tục thay đổi/cập nhật thông tin theo đúng luồng đăng ký của mình. Đối với đối tượng liên thông, thực hiện tại cơ quan ĐKKD/cơ quan đăng ký có thẩm quyền; đối với đối tượng đăng ký thuế trực tiếp, thực hiện tại cơ quan thuế theo hồ sơ, mẫu biểu tương ứng.

Bước 3. Phối hợp với Cơ quan thuế kiểm tra thực tế tại địa chỉ (Xác minh trụ sở)

(1) Cơ quan thuế lập danh sách nghĩa vụ kê khai, nộp thuế cần hoàn thành

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế của người nộp thuế theo quy định, cơ quan thuế lập danh sách các hồ sơ khai thuế còn thiếu, tình hình sử dụng hoá đơn, số tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước phải nộp hoặc còn nợ theo mẫu số 19.1/TB-ĐKT (Thông báo về việc các nghĩa vụ thuế phải hoàn thành trước khi khôi phục mã số thuế) ban hành tại Thông tư số 90/2026/TT-BTC quy định về đăng ký thuế và thực hiện xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hoá đơn tính đến thời điểm người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế theo quy định.

(2) Cơ quan thuế kiểm tra địa chỉ thực tế

- Doanh nghiệp/hộ kinh doanh thực hiện treo biển hiệu tại địa chỉ đăng ký theo quy định pháp luật; người đại diện theo pháp luật, chủ hộ kinh doanh hoặc người có thẩm quyền làm việc trực tiếp với cán bộ thuế; Cung cấp các hồ sơ, sổ sách chứng minh hoạt động thực tế theo văn bản đề nghị của cơ quan thuế.

- Người nộp thuế phối hợp với cơ quan thuế trong thực hiện xác minh thực tế tại địa chỉ trụ sở kinh doanh của người nộp thuế.

- Cơ quan thuế lập Biên bản xác minh tình trạng hoạt động tại địa chỉ trụ sở kinh doanh của người nộp thuế mẫu số 15/BB-XMHĐ ban hành kèm theo Thông tư 90/2026/TT-BTC, có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan có thẩm quyền khác.

- Người nộp thuế (đại diện doanh nghiệp/chủ hộ kinh doanh) ký xác nhận Biên bản với cơ quan thuế.

Bước 4. Hoàn thành nghĩa vụ để được khôi phục trạng thái mã số thuế

- Đồng thời với việc xác minh địa chỉ, cơ quan thuế sẽ đối chiếu dữ liệu để yêu cầu NNT hoàn thành nghĩa vụ thuế:

+ Nộp tờ khai: Người nộp thuế phải nộp toàn bộ các tờ khai thuế (GTGT,TNDN, TNCN, …) còn thiếu tính đến thời điểm hiện tại.

+ Xử phạt vi phạm: Cơ quan thuế sẽ lập Biên bản vi phạm hành chính và ban hành Quyết định xử phạt đối với các hành vi: Chậm nộp hồ sơ khai thuế, thay đổi thông tin đăng ký thuế nhưng không thông báo,…

+ Thực hiện nghĩa vụ thuế: Người nộp thuế nộp đủ số tiền phạt vi phạm hành chính, tiền nợ thuế, tiền chậm nộp và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước theo thông báo/quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Bước 5. Nhận thông báo khôi phục mã số thuế và cập nhật Hệ thống ĐKKD

- Sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ và đủ điều kiện khôi phục theo quy định, cơ quan thuế ban hành Thông báo về việc khôi phục mã số thuế (Mẫu số19/TB-ĐKT).

- Lúc này, trạng thái MST của người nộp thuế trên hệ thống cơ quan thuế khôi phục trạng thái ban đầu (trạng thái thực tế trước khi chuyển trạng thái 06 - NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký)

- Cơ chế liên thông: Thông tin khôi phục MST sẽ được Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế tự động truyền sang Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

- Sau khi mã số thuế được khôi phục và thông tin trên hệ thống được cập nhật phù hợp, người nộp thuế thực hiện kê khai thuế, đăng ký/sử dụng hóa đơn điện tử và các giao dịch kinh tế theo quy định.

- Người nộp thuế kiểm tra trạng thái mã số thuế được cập nhật trên cổng thông tin của Cục Thuế.