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Bị ốm trùng ngày nghỉ phép năm, có được chế độ ốm đau?

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Do đơn hàng không có nên công ty của bà Kim Ngân (Đồng Tháp) cho người lao động nghỉ phép năm theo từng xưởng. Một số người đã nghỉ hết phép năm nên được thông báo là đi làm.

Bà Ngân hỏi, nếu người lao động đi khám bệnh, có chứng từ hợp lệ thì có được cơ quan BHXH giải quyết chế độ ốm đau vào ngày công ty sắp xếp nghỉ phép năm cho những người còn phép năm không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp trả lời như sau :

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư số 12/2025/TT-BNV ngày 30/06/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc:

"Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và không bao gồm thời gian trùng với thời gian nghỉ theo quy định của pháp luật về lao động hoặc nghỉ việc hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật chuyên ngành khác hoặc nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội".

Đối chiếu quy định trên, thì người lao động không được giải quyết hưởng chế độ ốm đau (từ quỹ BHXH) đối với thời gian bị ốm trùng với ngày nghỉ phép năm.

Theo PV

Báo Chính phủ

Từ Khóa:
nghỉ phép

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