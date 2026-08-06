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Kiến nghị xem xét mức lương công chức xã

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Nội vụ tiếp tục chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bà Việt Trinh (Hà Nội) là công chức xã được 9 năm, mức lương hiện hưởng là 3,0; thực nhận 8.500.000 đồng. Từ ngày 01/7, mức lương cơ sở tăng nên bà nhận được 9.300.000 đồng.

Sau khi sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp, công chức xã phải đảm nhiệm rất nhiều nhiệm vụ. Bà Trinh kiến nghị xem xét công chức xã hưởng mức lương phù hợp để đáp ứng được nhu cầu cuộc sống, yên tâm công tác.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Căn cứ chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ ban hành Nghị định số 161/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 2.340.000 lên 2.530.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2026, qua đó đã phần nào cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động (trong đó có cán bộ, công chức, viên chức cấp xã).

Đồng thời, thực hiện ý kiến chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, Bộ Nội vụ tiếp tục chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định (trong đó có tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp xã như ý kiến bà Trinh nêu).

Theo PV

Báo Chính phủ

Từ Khóa:
công chức

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