Căn cứ theo tiết mục g tiểu mục 4 Mục IV Thông báo 56/TB-VPCP năm 2025, tài khoản ngân hàng được liên kết với ứng dụng VNeID để làm sạch phục vụ chi trả an sinh xã hội, đảm bảo tính minh bạch, tránh lừa đảo.

Tuy nhiên, việc liên kết chỉ có thể thực hiện khi tài khoản định danh của công dân đó là mức độ 2.

Đối với tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của công dân Việt Nam sẽ được sử dụng để truy cập, khai thác, sử dụng căn cước điện tử, thông tin khác ngoài thông tin đã tích hợp vào căn cước điện tử được chia sẻ, tích hợp, cập nhật từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và toàn bộ tính năng, tiện ích, ứng dụng của hệ thống định danh và xác thực điện tử, hệ thống thông tin đã được kết nối, chia sẻ theo quy định của pháp luật (khoản 2 Điều 9 Nghị định 69/2024/NĐ-CP).

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng VNeID và thực hiện đăng nhập bằng tài khoản định danh của mình.

Bước 2: Chọn vào mục " An sinh xã hội "

Bước 3: Tiếp tục chọn vào mục " Tài khoản hưởng an sinh xã hội "

Bước 4: Nhập mật khẩu 6 chữ số của mình để truy cập

Bước 5: Chọn tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mobile money của mình để nhận tiền an sinh xã hội được hỗ trợ. Sau đó tiếp tục điền thông tin tài khoản ngân hàng mà mình đã chọn để liên kết như hình bên dưới.

Điền đầy đủ thông tin cá nhân vào từng mục và tích chọn bên dưới phần thông tin " Tôi đã đọc Mục đích chia sẻ, xử lý dữ liệu, Quyền, nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu và đồng ý chia sẻ, xử lý dữ liệu cá nhân " rồi chọn " Tiếp tục " để thực hiện việc gửi yêu cầu liên kết.

Bước 6: Sau khi đã nhấn tiếp tục thì sẽ được chuyển tiếp đến màn hình bên dưới với thông báo là đã gửi yêu cầu thành công và chờ xét duyệt.

Các giấy tờ khác có thể liên kết với VNeID

Giấy phép lái xe, đăng ký xe

Theo Thông tư 28 của Bộ Công an, từ 1/7/2024, giấy phép lái xe và đăng ký xe có thể được xuất trình trực tiếp trên ứng dụng VNeID thay cho bản giấy khi cảnh sát giao thông kiểm tra.

Những loại giấy tờ có thể hiển thị qua VNeID gồm: giấy phép lái xe; chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông; bằng/chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng; giấy đăng ký xe hoặc bản sao chứng thực kèm giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực.

Khi cần tạm giữ giấy tờ, cảnh sát giao thông sẽ thực hiện trực tuyến và cập nhật vào cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm. Người đã bị tước GPLX tuyệt đối không được dùng bản cứng để tiếp tục lưu thông, vì hệ thống đã ghi nhận.

Khi cần tạm giữ giấy tờ, cảnh sát giao thông sẽ thực hiện trực tuyến và cập nhật vào cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm.

Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử

Theo Công văn 168/BHXH-QLT, từ ngày 1/6, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ không còn cấp thẻ BHYT giấy mới. Khi cần cấp lại hoặc đổi thẻ, người dân được hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID hoặc VNeID mức 2 để tích hợp BHYT, sử dụng trực tiếp khi đi khám chữa bệnh.

Cách tích hợp BHYT vào VNeID: cập nhật ứng dụng → đăng nhập → chọn Ví giấy tờ → Tích hợp thông tin → Tạo mới yêu cầu → nhập số thẻ BHYT và thông tin đơn vị cấp → hoàn tất.

Nếu thao tác gặp khó khăn, người dân có thể đến cơ quan BHXH để được hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn cách dùng thẻ BHYT điện tử. Trong trường hợp thẻ giấy còn hạn, vẫn có thể tiếp tục sử dụng khi khám chữa bệnh.

Đồng nhất mã số BHXH và số định danh cá nhân

Từ 1/8, người dân có thể dùng số định danh cá nhân hoặc CCCD gắn chip thay cho mã số BHXH khi làm thủ tục. Hệ thống sẽ tự động đồng bộ, không cần khai báo thêm.

Việc đồng nhất giúp người dân không phải nhớ nhiều mã số, dễ dàng tra cứu thông tin và thuận tiện khi thực hiện thủ tục trực tuyến. Trong giai đoạn chuyển đổi, có thể dùng song song mã BHXH và số VNeID/CCCD.

Giấy xác nhận cư trú

Theo Nghị định 104/2022/NĐ-CP, khi giải quyết thủ tục hành chính hoặc cung cấp dịch vụ công, cơ quan chức năng sẽ khai thác trực tiếp thông tin cư trú của công dân trên VNeID thay cho giấy xác nhận cư trú bản giấy.



