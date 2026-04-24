Hướng dẫn thiết lập quyền riêng tư, chống quay chụp ảnh đại diện trên Zalo

Zalo bổ sung tính năng chống quay chụp màn hình ảnh đại diện, giúp tăng cường quyền riêng tư cho người dùng trong bối cảnh các rủi ro lộ thông tin cá nhân ngày càng phổ biến.

Đây là một trong những lớp bảo mật mới đáng chú ý, cho phép người dùng kiểm soát tốt hơn việc hiển thị hình ảnh cá nhân trên nền tảng này.

Cụ thể, khi người khác truy cập vào trang cá nhân và mở ảnh đại diện ở chế độ xem chi tiết, nếu thực hiện thao tác chụp hoặc quay màn hình, hệ thống sẽ tự động hiển thị màn hình đen.

Điều này đồng nghĩa với việc hình ảnh đại diện sẽ không thể bị sao chép trái phép thông qua các phương thức thông thường trên điện thoại.

Tính năng này không hoạt động độc lập mà nằm trong hệ thống các thiết lập quyền riêng tư tổng thể của Zalo .

Người dùng hoàn toàn có thể tùy chỉnh nhiều yếu tố liên quan đến thông tin cá nhân như ngày sinh, trạng thái truy cập, nhật ký, tin nhắn, cuộc gọi hay quyền kết bạn.

Việc thiết lập đúng các tùy chọn này giúp kiểm soát ai có thể xem thông tin và tương tác với tài khoản của bạn.

Cách thiết lập quyền riêng tư trên Zalo

Để kích hoạt và tùy chỉnh các lớp bảo mật, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1 : Mở ứng dụng Zalo và truy cập vào mục “Cá nhân”

Bước 2 : Chọn “Quyền riêng tư”

Bước 3 : Tùy chỉnh các thiết lập theo nhu cầu sử dụng

Tại đây, bạn có thể kiểm soát toàn bộ phạm vi hiển thị thông tin cá nhân cũng như quyền tương tác từ người khác, bao gồm cả việc hạn chế người lạ xem nội dung hoặc liên hệ trực tiếp.

Tăng cường bảo mật tài khoản với xác thực 2 lớp

Bên cạnh việc bảo vệ ảnh đại diện, Zalo cũng cung cấp tính năng xác thực hai lớp để nâng cao mức độ an toàn cho tài khoản.

Khi đăng nhập trên thiết bị mới bằng mật khẩu, hệ thống sẽ yêu cầu nhập thêm mã xác thực được gửi về thiết bị cũ, số điện thoại hoặc email đã liên kết.

Cơ chế này giúp đảm bảo chỉ chủ tài khoản mới có thể hoàn tất quá trình đăng nhập, hạn chế tối đa nguy cơ bị chiếm quyền truy cập.

Chủ động kiểm tra bảo mật định kỳ

Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng công cụ kiểm tra bảo mật để rà soát các thông tin quan trọng như số điện thoại, trạng thái định danh tài khoản hay phiên bản ứng dụng đang sử dụng. Đây là bước cần thiết để phát hiện sớm các rủi ro tiềm ẩn và duy trì sự an toàn khi sử dụng nền tảng.

Với các lớp bảo mật ngày càng hoàn thiện, Zalo đang hướng đến việc xây dựng một môi trường giao tiếp an toàn hơn, nơi người dùng có thể chủ động kiểm soát dữ liệu cá nhân và hạn chế tối đa các hành vi xâm phạm quyền riêng tư.