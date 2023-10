Hướng dẫn viên kỳ cựu nhắc nhở: Du khách tới Tây Tạng tò mò mấy cũng không được tùy tiện bước vào chiếc lều du mục này

Tây Tạng nằm ở phía Tây Trung Quốc, nơi đây được mệnh danh là bức tranh tuyệt sắc của thiên nhiên. Tây Tạng ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng du khách mến mộ với những đỉnh núi phủ tuyết trắng hùng vĩ, tráng lệ, những dải cờ lungta đầy màu sắc tung bay rợp trời, những chú bò yak thong thả bên hồ nước xanh trong vắt như ngọc.

Những dãy núi phủ tuyết hùng vĩ nghiêng mình bên hồ nước xanh như ngọc tạo nên vẻ đẹp không bút mực nào có thể tả hết. Ảnh: Baidu

Tây Tạng đem lại cho du khách những trải nghiệm an bình giữa thiên nhiên hùng vĩ. Ảnh: Baidu

Do đó, trước khi có ý định tới đây khám phá, du khách cần tìm hiểu thật kỹ các vấn đề về thời tiết khí hậu.

Du khách cần đặc biệt lưu ý tới một số việc cần tránh thực hiện khi tới Tây Tạng du lịch. Ảnh: Baidu

Ngoài ra cũng cần đặc biệt lưu ý tới một số việc cần tránh thực hiện khi tới Tây Tạng du lịch. Một trong số đó là việc tùy tiện bước vào một số chiếc lều du mục đặc biệt để tránh những vấn đề phát sinh không đáng có.

Tây Tạng: Chiếc lều du mục không được tự ý bước vào, bằng không “hậu quả” khó lường

Đặt chân tới Tây Tạng, chắc hẳn du khách đã một lần nhìn thấy những chiếc lều du mục của người dân bản xứ. Đây là những chiếc lều truyền thống được làm từ các vật liệu địa phương. Lều du mục ở đây có thiết kế chống gió, chống nước và giữ ấm, phù hợp với điều kiện khí hậu lạnh của vùng núi Tây Tạng.

Lều du mục có thể chống gió, chống nước và giữ ấm, phù hợp với điều kiện khí hậu lạnh của vùng núi Tây Tạng. Ảnh: Baidu

Những chiếc lều này thường có màu sắc khá bắt mắt, tuy nhiên du khách cần lưu ý không nên tùy tiện bước vào khi không có người hướng dẫn hoặc cho phép. Tránh trường hợp rơi vào tình huống khó xử như một người khách du lịch dưới đây.

Theo đó, một vị khách du lịch mới đây đã chia sẻ trải nghiệm “hú hồn” khi không nghe lời cảnh báo của hướng dẫn viên du lịch. Anh chàng này đã tùy tiện bước vào một chiếc lều du mục màu trắng có họa tiết thêu xanh khá bắt mắt.

Ngay khi anh chàng bước vào thì bắt gặp bên trong lều có một cô gái cùng hai người đàn ông lực lưỡng và một chú chó Ngao Tạng to lớn. Anh chàng ngây người chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị bắt lại ngay lập tức. May mắn trong lúc đang giằng co có một ông lão chăn bò đi qua, người này đã hết lời khuyên bảo. Sau đó có thêm sự can thiệp của hướng dẫn viên du lịch cùng sự can thiệp của quản lý khu vực thì anh chàng này mới được thả tự do.

Hóa ra, chiếc lều trắng thêu hoa xanh mà anh chàng bước vào là chiếc lều đặc biệt chuyên dành cho các cô gái trưởng thành.

Du khách tới Tây Tạng tò mò mấy cũng không được tùy tiện bước vào chiếc lều du mục này

Phong tục “lều trắng” hiện nay không còn quá phổ biến, tuy nhiên một số ít khu vực đặc biệt người dân thiểu số vẫn còn giữ phong tục này. Anh chàng phía trên đã tùy tiện bước vào nhưng kiên quyết không chịu kết hôn với cô gái. Đây được cho là hành động xấu, đùa giỡn con gái nhà lành nên suýt chút nữa đã lớn chuyện.

Chính vì vậy, hướng dẫn viên cùng người dân bản địa vẫn nhắc nhở du khách không nên tùy tiện bước vào những chiếc lều du mục khi không được cho phép hay có sự hướng dẫn. Việc này vừa tránh những tình huống trớ trêu như trên, vừa thể hiện sự tôn trọng và phép lịch sự của du khách khi tới đây du lịch.

Ngoài việc lưu ý khi không bước tùy tiện bước vào lều du mục, du khách cũng cần lưu ý trang phục khi tham quan các ngôi đền chùa. Đặc biệt cần tránh mặc những trang phục phản cảm.

Bên cạnh đó cũng cần lưu ý không giẫm chân lên bất cứ loại cờ nào khi tới đây tham quan, đây được cho là hành động không tốt, dễ khiến du khách gặp những rắc rối không đáng có.