Hương Giang bật khóc, "nhận nợ" sau màn out top chấn động ở Miss Universe 2025

Sáng nay, fan sắc đẹp Việt đối diện với "cú sốc" lớn là Hoa hậu Hương Giang trắng tay tại Miss Universe 2025. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, nhưng người hâm mộ không khỏi tiếc nuối và hụt hẫng. Sau khi bị loại, Hương Giang không xuất hiện trên sân khấu ở các phần thi bikini hay dạ hội. Công chúng chỉ được hình ảnh Hương Giang sau khi chương trình Miss Universe kết thúc.

Khoảnh khắc Hương Giang xuất hiện trong chiếc váy dạ hội bị bỏ lỡ khiến nhiều người có mặt tại sân khấu lẫn khán giả xem online đều xúc động. Miss Universe Vietnam nhanh chóng tiến lại khu vực có bạn bè, người thân đang đứng hô vang "Việt Nam", "Hương Giang". Ban đầu, Hương Giang cười tươi tắn, còn ra hiệu hẹn mọi người cùng đi ăn. Thế nhưng chỉ vài giây sau đó, Hương Giang bùi ngùi rơi nước mắt, cô vừa cười vừa khóc khiến ai nhìn cũng thương .

Hương Giang cố giữ bình tĩnh những sau đó bật khóc trước tình cảm của đội cổ vũ dành cho mình (Nguồn: Đi soi sao đi)

Hương Giang diện đầm đỏ, búi tóc đúng với điều mà khán giả mong chờ

Hương Giang vẫn giữ nụ cười tươi, vẫy tay chào mọi người sau khi cuộc thi kết thúc

Trên trang cá nhân, Hương Giang chia sẻ thêm: "Đã dặn lòng không được khóc mà khi bước ra sân khấu nhìn thấy những người Việt Nam thân thương ở dưới lại không kìm được nước mắt. 21 ngày trong hành trình Miss Universe đã kết thúc, nhưng Giang sẽ nhớ mãi những gì đã diễn ra ở đây. Sau này khi có gia đình, Giang có thể tự hào kể với những đứa trẻ rằng: Giang đã từng bước trên sân khấu của Miss Universe 2025 trong sự cổ vũ của biết bao người Việt Nam thân thương và hàng triệu người trên toàn Thế Giới.

Hành trình này Giang không có thành tích gì vẻ vang để mang về cho mọi người, nhưng đó là 21 ngày chưa từng bỏ cuộc. Dù là trả tài trợ sáng sớm hay tối khuya, dù là trong khoảnh khắc buồn và thất vọng nhất, vẫn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Giang sẽ có một trải nghiệm không thể thuyết phục hơn, để tiếp thêm động lực cho những thí sinh sẽ tham gia các chương trình của Giang sau này. Cuối cùng vẫn sẽ là một lời cảm ơn chân thành, từ tận đáy lòng mãi mãi không quên, gửi tới tất cả những người đã yêu quý, ủng hộ, đồng hành với Giang trong hành trình này. Giang nợ mọi người một đêm không ngủ, một buổi sáng dậy sớm, một chuyến bay, một cổ họng khan tiếng… Dù chưa biết trả bằng cách nào, nhưng cứ cho Giang ghi sổ thế nhé".

Sau đó, Hương Giang có giây phút nghẹn ngào, đứng nhìn khán giả bên dưới

Cô không kiềm được giọt nước mắt xúc động

Hương Giang phải liên tục lấy tay lau nước mắt

Khoảnh khắc khiến ai nhìn cũng vừa buồn cười vừa thương vì Hương Giang khóc trôi nền

Trước đêm chung kết, Hương Giang được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ khi loạt chuyên trang sắc đẹp dự đoán cô có thể tiến vào Top 30. Những phần thi chỉn chu, ngoại hình rạng rỡ và thần thái tự tin của cô được đánh giá là điểm cộng lớn. Tuy nhiên, Miss Universe năm nay cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết, và kết quả thực tế đã khiến không ít người "đứng hình" ngay thời điểm công bố.

Dù không đạt thứ hạng như mong đợi, hành trình của Hương Giang tại Miss Universe 2025 vẫn được công nhận là đầy nỗ lực và cảm hứng. Việc cô dám bước ra sân khấu lớn nhất hành tinh với tư cách đại diện Việt Nam, vượt qua định kiến và áp lực khổng lồ, đã là một chiến thắng rất riêng – sâu sắc hơn bất kỳ chiếc vương miện nào. Khoảnh khắc Hương Giang bật khóc đêm nay không phải là sự gục ngã. Đó là giây phút một cô gái đã đi đến cuối cùng của sức mình, rồi mạnh mẽ đối diện với kết quả. Và trong giọt nước mắt ấy, người hâm mộ chỉ thấy niềm tự hào. Hương Giang không vào Top 30 nhưng cô đã được gọi tên trong trái tim hàng triệu khán giả Việt.