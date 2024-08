Hưởng lợi từ xu hướng phủ sóng 4G, 5G, số trạm viễn thông của TowerCo lớn nhất Việt Nam có thể tăng vọt

Câu chuyện tắt sóng 2G được quan tâm thời gian gần đây đang trở thành một chủ đề đầu tư rất đáng chú ý. Theo báo cáo phân tích mới đây, Vietcap kỳ vọng nhu cầu tăng cường vùng phủ sóng 4G sẽ tăng do kế hoạch tắt sóng mạng 2G vào tháng 9/2024 và tắt sóng mạng 3G vào cuối năm 2028. Bên cạnh đó, các cuộc đấu giá ba băng tần vào tháng 3 và tháng 7/2024 thành công cũng được kỳ vọng sẽ đặt nền tảng cho việc triển khai 5G tại Việt Nam bắt đầu từ nửa cuối năm 2024.

Do phạm vi phủ sóng của 4G và 5G thấp hơn so với 2G và 3G, đòi hỏi cơ sở hạ tầng viễn thông dày đặc hơn để duy trì vùng phủ sóng. Vietcap cho rằng số lượng trạm viễn thông của Viettel Construction (CTR) có thể tăng gấp 3 lần so với cuối năm 2023, lên khoảng 20.000 vào cuối năm 2026, tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) giai đoạn 2023-31 được kỳ vọng đạt 22%.

Vietcap cũng kỳ vọng tỷ lệ dùng chung của Viettel Construction sẽ dần đạt 1,20 vào cuối năm 2031 từ mức 1,03 vào cuối năm 2023. Ba công ty viễn thông sẽ triển khai mạng 5G vào nửa cuối năm 2024 và việc dùng chung trạm sẽ hỗ trợ khả năng triển khai 5G của các công ty này. Do đó, Vietcap dự báo CAGR EBITDA của mảng cho thuê trạm viễn thông trong giai đoạn 2023-31 là 27%.

Viettel Construction là công ty hạ tầng cho thuê viễn thông (TowerCo) lớn nhất Việt Nam từ năm 2022 và hiện vẫn đang duy trì vị thế này. Tính đến cuối tháng 7, Viettel Construction sở hữu 8.221 trạm BTS; 2,45 triệu m2 DAS; 2.716 km truyền dẫn; 16,92 MWp năng lượng mặt trời. Lũy kế 270 trạm BTS có lớn hơn 2 nhà mạng trở lên thuê vị trí.

Bên cạnh TowerCo, mảng xây dựng của Viettel Construction cũng được dự báo tiếp tục đà tăng trưởng, dẫn dắt bởi mảng xây dựng dân dụng với kỳ vọng thị trường bất động sản tích cực hơn từ năm 2024, tăng độ phủ của các công trình xây dựng trong phân khúc B2C và lượng backlog ngày càng tăng trong phân khúc B2B.

Năm 2024, Viettel Construction đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2024 đạt 11.653 tỷ đồng, tăng 11 % so với thực hiện năm 2023. Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 671,4 tỷ và 531,7 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 4% và 3% so với thực hiện 2023. Nếu hoàn thành kế hoạch, Viettel Construction sẽ phá kỷ lục lợi nhuận.

Viettel Construction đánh giá năm 2024 tiếp tục là năm khó khăn của thị trường, nhưng tổng công ty nhận định với các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, tháo gỡ khó khăn cho mảng bất động sản, Bộ GTVT chấp thuận Viettel triển khai thực hiện các tuyến cáp ngầm dọc cao tốc Bắc – Nam, tăng lương cơ sở cùng với kỳ vọng khởi sắc về thị trường bán lẻ,… sẽ đem lại những cơ hội thuận lợi cho công ty tiếp tục bứt phá.

7 tháng đầu năm, hầu hết các mảng hoạt động chính của Viettel Construction đều ghi nhận doanh thu tăng trưởng 2 con số, ngoại trừ vận hành khai thác. Công ty ước đạt hơn 6.777 tỷ đồng doanh thu và 363,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 11% và 4% so với cùng kỳ 2023. Với kết quả đạt được, Viettel Construction đã hoàn thành 54% kế hoạch kinh doanh cả năm đề ra.

Trong năm nay, Viettel Construction xác định mục tiêu trọng tâm là thực hiện chiến lược “Go Global” giai đoạn mới, với kỳ vọng ký hợp đồng kinh tế với 1-2 đối tác nước ngoài. Không dừng lại ở các thị trường Viettel đầu tư, Viettel Construction hướng tới những thị trường rộng lớn như Úc, Hàn Quốc, Châu Âu...