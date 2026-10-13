Hương vị Ireland đã đến Việt Nam: Thịt bò ăn cỏ chất lượng chính thức ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sau khi thịt bò Ireland được cấp phép nhập khẩu vào Việt Nam vào tháng 01 năm 2026, sự kiện này đánh dấu cột mốc nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Ireland và Việt Nam, cùng với lợi thế thuế quan 0% theo Hiệp định Thương mại Tự do EU – Việt Nam. Sự kiện ra mắt thương mại có sự tham gia của John Stone Fine Foods, một trong những nhà sản xuất thịt bò ăn cỏ, được ủ khô (dry-aged) nổi tiếng của Ireland.

Mối quan hệ hợp tác chiến lược

Quan hệ Ireland – Việt Nam ngày càng phát triển dựa trên sự hiểu biết thị trường và lợi ích thương mại lâu dài. Để đặt nền móng bền vững, tháng 05/2026, Bord Bia đã xuất bản "Hướng dẫn Gia nhập Thị trường Thịt bò - Việt Nam 2026" . Tiếp đó, tháng 08/2026, Bord Bia tổ chức đón đoàn nhà nhập khẩu hàng đầu Việt Nam sang trải nghiệm thực tế mô hình chăn thả tự nhiên, quy trình chế biến và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Qua đó, củng cố niềm tin về nguồn cung thịt bò Ireland chất lượng cao, minh bạch nguồn gốc và bền vững.

Ông Ronan Cunniffe, Phó Đại sứ Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam , Ảnh: PGF

Ông Ronan Cunniffe, Phó Đại sứ Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam, phát biểu: "Việc mở cửa thị trường Việt Nam cho thịt bò Ireland vào tháng 1 năm 2026 đánh dấu một chương mới trong quan hệ thương mại nông nghiệp - thực phẩm của chúng ta, tiếp nối đà phát triển rất tích cực trong quan hệ thương mại song phương, trùng với dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Thành tựu này phản ánh nỗ lực hợp tác nhiều năm giữa các cơ quan chức năng, đối tác ngành và doanh nghiệp hai nước Ireland - Việt Nam. Khi Ireland và Việt Nam tiếp tục củng cố quan hệ kinh tế và nông nghiệp, người tiêu dùng Việt Nam giờ đây đã có thể thưởng thức thịt bò Ireland lần đầu tiên."

Thúc đẩy bởi tăng trưởng kỷ lục và chất lượng Origin Green, thịt bò Ireland thiết lập chuẩn mực mới cho thị trường cao cấp tại Việt Nam

Ireland từ lâu đã khẳng định được danh tiếng là quốc gia xuất khẩu các sản phẩm thực phẩm chất lượng cao hàng đầu. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu thịt bò của Ireland ước đạt 3,4 tỷ Euro, tăng 24% so với năm trước, trong khi xuất khẩu phụ phẩm thịt bò đạt 155 triệu Euro, tăng 12%. Đối với các nhà nhập khẩu, đầu bếp và đối tác bán lẻ Việt Nam, mạng lưới xuất khẩu uy tín của Ireland mang đến nguồn cung ứng thịt bò ổn định cùng kinh nghiệm phong phú trong việc phục vụ các thị trường quốc tế.

Nền tảng cho thành công toàn cầu này và việc biến quy mô thành niềm tin của người tiêu dùng chính là Origin Green - chương trình Quốc gia về bền vững cho ngành thực phẩm và đồ uống của Ireland. Origin Green đảm bảo mỗi phần thịt bò đều đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn và đạo đức. Chương trình kết hợp các tiêu chuẩn được xác minh độc lập bao gồm giảm thiểu lượng carbon, đãi ngộ động vật và khả năng truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ tiếp cận đồng bộ về độ bền vững từ trang trại đến thị trường.

Thịt bò ăn cỏ Ireland đến từ những đàn gia súc được chăn nuôi trên các đồng cỏ tự nhiên xanh tươi, giàu lượng mưa của Ireland. Thịt bò hội tụ hương vị xuất sắc, giá trị dinh dưỡng cao và độ minh bạch nguồn gốc đã được kiểm chứng — đáp ứng chính xác những gì người tiêu dùng ngày càng chú trọng chất lượng và phân khúc ẩm thực cao cấp đang mở rộng tại Việt Nam quan tâm.

Bà Lorna Allen, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Bord Bia . Ảnh: PGF

Bà Lorna Allen, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Bord Bia, nhấn mạnh : " Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng nhất của Ireland tại Đông Nam Á. Người tiêu dùng Việt Nam đang tìm kiếm thực phẩm tốt, sản phẩm chính gốc và sự tin tưởng vào an toàn thực phẩm. Thông qua Origin Green - chương trình Quốc gia về bền vững thực phẩm và đồ uống của Ireland, chúng tôi có thể cung cấp thịt bò Ireland chất lượng cao đi kèm các tiêu chuẩn đảm bảo độc lập về độ bền vững và an toàn thực phẩm. Chúng tôi tự hào được hợp tác với các đối tác như John Stone Fine Foods và mong muốn xây dựng mối quan hệ lâu dài với các nhà nhập khẩu, đầu bếp và đối tác bán lẻ tại Việt Nam ."

Từ đồng cỏ Ireland đến những bàn ăn ẩm thực cao cấp nhất tại Việt Nam: Chương mới cho chất lượng ẩm thực bền vững

Sự kiện ra mắt thương mại chính thức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 5 tháng 10 năm 2026 đánh dấu bước tiến lớn trong phát triển thương mại giữa Ireland và Việt Nam.

Thịt bò ăn cỏ Ireland. Ảnh: PGF

Sự kiện ra mắt thịt bò Ireland tại Việt Nam quy tụ các đại diện từ Chính phủ Ireland, Bord Bia và ngành công nghiệp thực phẩm Ireland cùng các nhà nhập khẩu, bếp trưởng điều hành và các chuyên gia trong lĩnh vực HoReCa tại Việt Nam. Các khách mời quan trọng tham dự bao gồm: Ông Ronan Cunniffe - Phó Đại sứ Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam; Bà Lorna Allen - Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Bord Bia; Ông Tim Stone - Giám đốc Điều hành John Stone Fine Foods; cùng ông Antoine Nguyễn và bà Nguyễn Thị Bích Châu – Người đồng sáng lập Passion Gourmet Foods.

Sự kiện tập trung tôn vinh sự chất lượng tuyệt hảo của thịt bò ăn cỏ Ireland, chú trọng vào khả năng truy xuất nguồn gốc tại trang trại, tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt và phương thức chăn nuôi chăn thả tự nhiên. Định hướng sản xuất thực phẩm bền vững của Ireland tạo nền tảng vững chắc cho sự hợp tác với các nhà nhập khẩu, đầu bếp và doanh nghiệp dịch vụ thực phẩm Việt Nam, hỗ trợ sự phát triển đổi mới của ngành F&B Việt Nam và đưa các sản phẩm thực phẩm Ireland đến gần hơn với thị trường nội địa.

Ông Tim Stone, Giám đốc Điều hành John Stone Fine Foods . Ảnh: PGF

Ông Tim Stone, Giám đốc Điều hành John Stone Fine Foods , chia sẻ: " Gia nhập thị trường Việt Nam là một bước đi mang tính cột mốc đối với John Stone Fine Foods. Trong hơn 60 năm qua, thương hiệu gia đình chúng tôi được xây dựng trên một triết lý đơn giản: chỉ chọn lựa những gì tốt nhất, tôn trọng đất và để chất lượng sản phẩm tự lên tiếng. Bức tranh ẩm thực Việt Nam rất sôi động và đầy tinh tế. Chúng tôi rất hào hứng khi hợp tác với Passion Gourmet Foods để mang thịt bò Ireland ăn cỏ được ủ khô thủ công đến với các đầu bếp và những thực khách sành ăn — những người luôn trân trọng chất lượng đỉnh cao, tính bền vững và nguồn gốc Ireland đích thực ."

Về Bord Bia - Ủy ban Thực phẩm Ireland

Bord Bia – Ủy ban Thực phẩm Ireland là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Hàng hải Ireland. Bord Bia chịu trách nhiệm phát triển các thị trường mới và quảng bá các sản phẩm thực phẩm, đồ uống và đồ nông nghiệp Ireland trên toàn thế giới. Vai trò của Bord Bia là cầu nối giữa các công ty thực phẩm, đồ uống, nông nghiệp Ireland với các khách hàng hiện tại và tiềm năng. Bord Bia hiện có 14 văn phòng trên toàn cầu tại Châu Âu, Châu Á, Trung Đông và Bắc Mỹ nhằm thúc đẩy thương mại trên thị trường quốc tế.

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