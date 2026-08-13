Hướng Việt Properties khởi động Palm River, công bố loạt đối tác chiến lược phát triển thị trường

Hướng Việt Properties vừa chính thức tổ chức Lễ khởi động Palm River, phân khu căn hộ ven sông mới thuộc Palm City. Sự kiện đánh dấu bước triển khai tiếp theo trong hành trình hoàn thiện Palm City theo định vị "Đô thị nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố".

Palm City có quy mô 30,6 ha tại phường Bình Trưng, TP.HCM, được quy hoạch theo mô hình đại đô thị đa chức năng, tích hợp các phân khu nhà ở, thương mại - dịch vụ, giáo dục, y tế, văn phòng và không gian công cộng.

Trong tổng thể này, Palm River được định vị là phân khu căn hộ ven sông "tái tạo năng lượng" giữa lòng thành phố, với lợi thế mặt tiếp giáp sông dài nhất trong tổng thể Palm City.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Sĩ Toàn, Giám đốc điều hành Khối Kinh doanh Bất động sản Nhà ở Cao tầng, Hướng Việt Properties, cho biết: "Palm River được phát triển với mong muốn mang đến một không gian sống ven sông chuẩn nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố, nơi thiên nhiên, mặt nước, kiến trúc và hệ tiện ích được kết nối trong một tổng thể hài hòa. Chúng tôi không chỉ phát triển thêm một phân khu mới, mà hướng đến kiến tạo không gian sống đề cao sức khỏe, sự cân bằng và những giá trị bền vững cho cư dân. Palm River cũng là mảnh ghép tiếp theo trong hành trình hoàn thiện Palm City, đại đô thị mà Hướng Việt Properties đang từng bước phát triển tại khu Đông TP.HCM."

Phần lớn căn hộ là căn góc, 60% diện tích dành cho không gian mở

Palm City sở hữu gần 3 km chiều dài tiếp giáp sông, trong đó Palm River là phân khu có mặt tiếp giáp sông dài nhất. Lợi thế này tạo điều kiện để Palm River phát huy giá trị cảnh quan, tầm nhìn và phát triển hệ tiện ích gắn với mặt nước.

Palm River được phát triển trên quỹ đất rộng 1,9 ha, gồm bốn tòa tháp cao 36 tầng nổi và hai tầng hầm, với mật độ xây dựng khoảng 40%. Khoảng 60% diện tích phân khu được dành cho cây xanh, mặt nước và không gian công cộng, tạo nên hệ cảnh quan mở và khoảng lùi giữa các tòa nhà.

Một điểm đáng chú ý là phần lớn căn hộ tại Palm River là căn góc, với 4-6 căn hộ mỗi tầng, 4-5 thang máy mỗi tháp. Cách thiết kế này góp phần tạo nên sự riêng tư nhất định với mật độ cư dân hợp lý và sự thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày.

Lấy cảm hứng từ dòng chảy của nước, Palm River kết hợp hài hòa giữa kiến trúc, cảnh quan và không gian sống. Các tòa tháp được bố trí để mỗi căn hộ đều có tầm nhìn hướng sông và sở hữu hai mặt thoáng, giúp tối ưu khả năng đón ánh sáng tự nhiên và luồng gió từ thiên nhiên.

Palm River được thiết kế ưu tiên tầm nhìn rộng, liền mạch và hài hòa. Ảnh: Hướng Việt Properties.

Thiết kế ưu tiên tầm nhìn rộng và liền mạch, trong khi hệ thống cây xanh, mặt nước và các không gian sinh hoạt cộng đồng được phân bổ xuyên suốt toàn dự án.

Hơn 68 tiện ích hướng đến trải nghiệm "tái tạo năng lượng" mỗi ngày

Riêng Palm River, hơn 68 tiện ích được phát triển theo định hướng "tái tạo năng lượng", kết hợp yếu tố thủy dưỡng với các trải nghiệm chăm sóc sức khỏe, vận động và thư giãn.

Hệ tiện ích nổi bật gồm Sky Onsen, Hồ ngâm lạnh, Hồ bơi dài 70m, Hồ bơi vô cực, Private Spa, Sky Yoga Deck, Sky Gym & Pilates, Golf mô phỏng, Clubhouse, đài ngắm cảnh trên cao cùng nhiều không gian thư giãn ven sông.

Theo định hướng phát triển, cách tổ chức không gian và tiện ích tại Palm River hướng đến chuẩn wellness (sống khỏe), nơi cư dân có thể tận hưởng cảm hứng nghỉ dưỡng mỗi ngày ngay giữa lòng đô thị.

Palm River đồng thời thừa hưởng hệ sinh thái hơn 100 tiện ích nội và ngoại khu của Palm City, đáp ứng các nhu cầu giáo dục, thương mại, dịch vụ, vui chơi, giải trí và sinh hoạt hằng ngày. Bên cạnh đó, Palm River được phát triển trong một cộng đồng đô thị đã hình thành với các khu dân cư hiện hữu như Palm Heights và Palm Residence, nơi đã có cư dân sinh sống cùng hệ thống tiện ích và dịch vụ đang được vận hành. Theo kế hoạch, Palm River dự kiến hoàn thành và bàn giao vào quý I/2029.

Bên cạnh lợi thế không gian sống ven sông, Palm River nằm trong khu vực đang được đầu tư và hoàn thiện nhiều công trình hạ tầng quan trọng. Vành đai 3 TP.HCM, nút giao An Phú cùng hệ thống đường kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang từng bước nâng cao năng lực kết nối của khu vực.

Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã được đưa vào khai thác, góp phần định hình diện mạo mới cho khu Đông TP.HCM, trở thành trục giao thông công cộng quan trọng kết nối khu vực với trung tâm thành phố.

Tại sự kiện, Hướng Việt Properties cũng công bố hơn 30 đối tác chiến lược đồng hành phát triển thị trường cho Palm River. Việc hợp tác với các đơn vị có kinh nghiệm và am hiểu thị trường được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa thông tin về dự án đến khách hàng một cách đồng bộ, đồng thời phát huy thế mạnh của từng đối tác trong việc kết nối thị trường và đồng hành cùng Hướng Việt Properties trong quá trình phát triển Palm River.

Lễ khởi công Palm River. Ảnh: Hướng Việt Properties.

Việc triển khai Palm River đánh dấu bước tiếp theo trong hành trình hoàn thiện Palm City, hướng đến một khu đô thị được quy hoạch đồng bộ, đề cao chất lượng không gian sống và những giá trị bền vững tại khu Đông TP.HCM.