Hụt hơi cuộc đua thịt heo thương hiệu

Rào cản từ thói quen tiêu dùng

Ông Bùi Văn My, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri) - chủ quản hệ thống Sagrifood, cho rằng dù thịt mát đóng gói sẵn an toàn hơn so với thịt heo nóng nhưng nhiều người Việt vẫn chưa thay đổi thói quen tiêu dùng. Mặt khác, vẫn còn một bộ phận người tiêu dùng thiếu thiện cảm với thịt mát vì cho rằng đây là thịt đông lạnh nhập khẩu rồi rã đông. Do đó, có giai đoạn đồng loạt nhiều thương hiệu thịt heo đóng hộp phải quay lại kinh doanh heo mảnh lớn, pha lóc tại chỗ theo yêu cầu của người tiêu dùng.