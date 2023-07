Hụt thu hàng chục tỷ đồng cổ tức từ công ty con, bột giặt LIX báo lãi quý 2 "đi lùi" hơn 30%

CTCP Bột giặt LIX (mã chứng khoán: LIX) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 với doanh thu thuần đạt gần 679 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí vốn, lợi nhuận gộp gần như không thay đổi, đạt 165 tỷ đồng.

Tuy vậy, doanh thu tài chính lại sụt giảm mạnh tới 86% xuống còn chưa đầy 4 tỷ đồng, chủ yếu do trong kỳ doanh nghiệp không ghi nhận khoản thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia; cùng kỳ năm trước, LIX có tới 24 tỷ đồng lợi nhuận được chia từ công ty con.

Ngoài ra, chi phí tài chính đạt hơn 1 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng được tiết giảm 31%, tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng mạnh 60% so với quý 2/2022. Kết quả, bột giặt LIX báo lãi sau thuế đạt 48 tỷ đồng, giảm 31% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của LIX đạt 1.357 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ. LIX báo lợi nhuận sau thuế đạt 92 tỷ đồng, giảm 19% so với 6 tháng đầu năm 2022.

Tại ngày 30/6/2023, bột giặt LIX có tổng tài sản đạt giá trị gần 1.200 tỷ đồng, giảm hơn 30 tỷ so với thời điểm đầu năm, trong đó hàng tồn kho ghi nhận hơn 251 tỷ đồng, giảm gần 10% và các khoản phải thu ngắn hạn đạt 164 tỷ đồng, giảm gần 14% so với đầu năm. LIX đang nắm giữ hơn 220 tỷ đồng tiền và tương đương tiền.

Về nợ, doanh nghiệp không vay nợ tài chính dài hạn, khoản nợ vay tài chính ngắn hạn vẫn giữ ở mức 55 tỷ đồng. LNST chưa phân phối giảm mạnh một nửa, còn xấp xỉ 94 tỷ đồng.