Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển huyện đảo Cô Tô

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cô Tô.

Huyện đảo Cô Tô tọa lạc tại phía Đông đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Là đảo tiền tiêu, phên giậu trên vịnh Bắc Bộ, Cô Tô có vị trí trọng yếu về địa - chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Đây là nơi đầu tiên và duy nhất được Bác Hồ đồng ý cho phép dựng tượng Người lúc còn sống.

Sở hữu vùng biển rộng lớn, với đường biên giới biển gần 200 km, Cô Tô cùng với huyện đảo Bạch Long Vĩ và chuỗi đảo ven bờ tạo thành ba cụm chính, kéo dài theo hướng Đông Bắc - Tây Nam như “cánh cung sơn văn” trên biển đã tạo thành vành đai, tiền đồn trọng - trấn bảo vệ cửa ngõ phía Bắc của Tổ quốc. Có lịch sử thành tạo địa chất hơn 400 triệu năm, Cô Tô sở hữu cảnh sắc thiên tạo huyền ảo, hình thế địa linh “biển bạc non ngàn”, với 74 hòn đảo lớn nhỏ, vừa có giá trị chứng nhân lịch sử, khẳng định chủ quyền lãnh hải của dân tộc Việt Nam, vừa có giá trị sinh dưỡng, bảo tồn và phát triển kinh tế.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tặng bức trướng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cô Tô.

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, vượt qua khó khăn, thách thức và quá trình thay đổi địa giới hành chính, ngày 23/3/1994, huyện Cô Tô chính thức được thành lập. Thời điểm trước năm 2013, khi Cô Tô chưa có điện lưới, thiếu nước ngọt, điều kiện vô cùng khắc nghiệt, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, giao thông cách trở; người dân chủ yếu là các nơi khác đến lập nghiệp. Từ năm 2013, ba khó khăn lớn về điện, nước ngọt và hạ tầng giao thông được kết nối, diện mạo, hình ảnh của Cô Tô đã thay đổi từng ngày và góp phần quan trọng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Hàng năm, tăng trưởng kinh tế của huyện đạt trên 15%. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 130 triệu đồng/người/ năm, cao hơn 1,5 lần so với bình quân chung của toàn tỉnh. Cô Tô là huyện đảo đầu tiên trong cả nước được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai thực hiện đồng bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; chủ quyền biển đảo được giữ vững.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Cô Tô đã đạt được, đồng thời trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho huyện Cô Tô.

Đông chí Đỗ Văn Chiến đề nghị tỉnh Quảng Ninh và huyện đảo Cô Tô quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử về vùng đất, con người của Quảng Ninh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị huyện Cô Tô bám sát vào quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; quy hoạch huyện Cô Tô đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; huy động mọi nguồn lực của mọi thành phần kinh tế để đầu tư xây dựng và phát triển huyện đảo Cô Tô. Đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, Đảng viên từ tỉnh đến cơ sở, bằng các hình thức phù hợp, nghiên cứu thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô đọc diễn văn.

Theo thống kê của UBND huyện Cô Tô, du lịch, dịch vụ địa phương phát triển vượt bậc trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm gần 70% cơ cấu kinh tế của huyện. Lượng du khách không ngừng gia tăng qua từng năm. Năm 2023, Cô Tô đón trên 320.000 du khách. Huyện Cô Tô đang nỗ lực, phấn đấu thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ “nâu” sang “xanh”, đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái rừng - biển, phát triển bền vững và phấn đấu hướng tới mục tiêu huyện đảo không tội phạm, không rác thải nhựa.