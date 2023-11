Hủy niêm yết cổ phiếu liên quan ông Nhân Louis, shark Thuỷ

Cổ phiếu TGG đang trong các diện theo dõi vi phạm: đình chỉ giao dịch, kiểm soát. TGG bị đình chỉ vì tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch. Đến nay, TGG chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, quá 6 tháng so với thời hạn quy định.

TGG còn bị kiểm soát do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 quá 30 ngày so với thời hạn quy định. Đến nay, TGG chưa công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 và đã quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Cổ phiếu TGG đang ở mức 2.370 đồng/đơn vị.

Ngày 31/10/2023, TGG có công văn xin tạo điều kiện cho công ty được nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 chậm nhất đến ngày 15/11/2023. Tuy nhiên, đến nay, công ty chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023. Kể từ thời điểm bị đình chỉ giao dịch đến nay, các vi phạm công bố thông tin của TGG chưa được khắc phục. HoSE cho rằng, các vi phạm này có khả năng tiếp tục xảy ra và kéo dài và ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông.

Căn cứ quy định tại Nghị định 155, ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) thông báo về việc sẽ thực hiện hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu TGG của CTCP The Golden Group theo quy định nêu trên.

The Golden Group có tên cũ là Louis Capital, thuộc nhóm cổ phiếu họ nhà Louis. Đây là một trong hai cổ phiếu từng bị ông Đỗ Thành Nhơn (Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Louis Holdings) thao túng. Ngày 20/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại CTCP Chứng khoán Trí Việt, CTCP Louis Holdings, CTCP Louis Capital, CTCP Louis Land và các đơn vị liên quan.

HoSE cũng vừa có quyết định hủy niêm yết toàn bộ 83,1 triệu cổ phiếu IBC của CTCP Đầu tư Apax Holding. Doanh nghiệp do ông Nguyễn Ngọc Thủy (shark Thuỷ) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ngày hủy niêm yết là 6/12 tới đây.

IBC dừng ở mức 1.770 đồng/cổ phiếu

HoSE cho biết, đến nay công ty chưa công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán 2022; báo cáo tài chính quý I, quý II và soát xét bán niên 2023; báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 và chưa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Kể từ thời điểm bị đình chỉ giao dịch đến nay, các vi phạm công bố thông tin của công ty chưa được khắc phục, có khả năng tiếp tục xảy ra và kéo dài, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông.

Ngay sau khi có tin hủy niêm yết, 3 thành viên hội đồng quản trị vừa có đơn từ nhiệm là ông Quách Mạnh Hào, Nguyễn Minh Chính và Nguyễn Trọng Quỳnh đều với lý do cá nhân, trong đó ông Quách Mạnh Hào đã có đơn từ nhiệm từ ngày 6/11. Như vậy, Hội đồng quản trị Apax Holdings chỉ còn 2 người, gồm Chủ tịch Nguyễn Ngọc Thủy và thành viên Nguyễn Ngọc Khánh.