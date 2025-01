Huyền thoại Warren Buffett âm thầm chi gần 100 triệu USD mua một cổ phiếu sau 10 năm không ngó ngàng, không phải tên tuổi đình đám nhưng hiệu suất tăng đến 325%: Vì sao?

Chủ tịch của Berkshire Hathaway đã bán ra các cổ phiếu nhiều hơn là mua vào trong 8 quý gần đây nhất. Động thái bán ra tăng tốc trong năm 2024, với tổng cộng 133 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm.

Một trong những thử thách lớn nhất đối với Buffett là quy mô danh mục đầu tư khổng lồ của Berkshire Hathaway. Ông không thể đầu tư vào các công ty vốn hoá nhỏ, vì khi cổ phiếu có tăng cũng không tạo ra được thay đổi lớn đối với Berkshire. Còn đối với các công ty lớn, cổ phiếu của họ đang ngày một đắt đỏ.

Vì thế, Warren Buffett không có nhiều lựa chọn. Nhưng báo cáo mới nhất của ông với Uỷ ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cho thấy ông đã tìm thấy nơi để đầu tư gần 100 triệu USD tiền mặt của Berkshire.

Buffett lần đầu đầu tư vào Verisign vào năm 2012. Kể từ đó đến nay, cổ phiếu này đã tăng ít nhất 325%. Ông tiếp tục mua cổ phiếu này vào năm 2013 và 2014. Nhưng 10 năm sau ông mới lại mua thêm. Vậy lý do gì khiến ông quay trở lại với Verisign?

Verisign là công ty cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền cấp cao đuôi “.com” và “.net” cho các trang web. Đây là dịch vụ độc quyền do Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) cấp. Công ty chỉ bị hạn chế tăng giá đối với các tên miền phổ biến nhất. Các hợp đồng hiện tại cho phép công ty tăng giá 7% và 10% mỗi năm cho tên miền “.com” và “.net”.

Verisign phải định kỳ gia hạn hợp đồng với ICANN, nhưng việc gia hạn đó là tự động, miễn là công ty đáp ứng một số yêu cầu nhất định. Verisign phải trả phí cho ICANN, vận hành cơ sở hạ tầng internet và cung cấp dịch vụ hệ thống tên miền (DNS) không gián đoạn. Công ty đã thực hiện đúng cam kết trong 27 năm và sẽ tiếp tục duy trì hợp đồng này trong nhiều năm tới.

Do đó, Verisign có thể tăng giá đều đặn, dẫn đến doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng ổn định theo thời gian. Trong 10 năm qua, doanh thu của công ty tăng hơn 50%. Vì doanh nghiệp có đòn bẩy hoạt động rất lớn nên doanh lợi ròng tăng thậm chí còn nhanh hơn, ở mức 146% trong cùng giai đoạn.

Nhu cầu tên miền .com và .net vẫn rất lớn dù có nhiều tên miền mới xuất hiện trên thị trường. Hầu hết các công ty đều muốn đăng ký tên miền này để tạo cảm giác chuyên nghiệp. Các tên miền khác gần như không thể trở thành mối đe doạ làm giảm khách hàng của công ty. Trong giai đoạn 5 năm kết thúc vào tháng 9, tổng số tên miền .com và .net đã tăng 7,8%.

Nhờ doanh thu tăng trưởng ổn định và chi phí vốn không quá lớn, dòng tiền của Verisign gia tăng. Công ty đã thực hiện mua lại cổ phiếu, do đó lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của công ty tăng nhanh hơn nhiều so với lợi nhuận ròng. Các cổ đông, bao gồm cả Berkshire Hathaway đã nhìn thấy lợi ích.

Berkshire hiện sở hữu 13,8% Verisign và vốn hoá của công ty này là 20,3 tỷ USD khiến Buffett khó có thể đầu tư thêm hàng trăm triệu USD. Nhưng các nhà đầu tư cá nhân sẽ không gặp khó khăn gì khi mua cổ phiếu công ty này.

Theo Yahoo Finance