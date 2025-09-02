Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

'Huyền thoại' xe Honda từng có giá bằng cả căn nhà mặt phố, nay có thể cầm lái với phí ngang 10 bát phở

02-09-2025 - 11:39 AM | Thị trường

Mẫu xe máy Honda này từng có giá rất cao, tương đương tới vài cây vàng, hoặc đổi được cả một căn nhà mặt phố.

'Huyền thoại' xe Honda từng có giá bằng cả căn nhà mặt phố, nay có thể cầm lái với phí ngang 10 bát phở- Ảnh 1.

Trước khi trở thành phương tiện phổ thông, xe máy từng là một xa xỉ phẩm tại Việt Nam thời kỳ bao cấp. Honda Super Cub C70 là một trong những mẫu xe biểu tượng của giai đoạn đó, từng có giá trị rất cao và là ước mơ của nhiều người.

'Huyền thoại' xe Honda từng có giá bằng cả căn nhà mặt phố, nay có thể cầm lái với phí ngang 10 bát phở- Ảnh 2.

Honda Super Cub C70 ghi dấu ấn trong trí nhớ của nhiều người với tông màu đỏ trắng; tại Việt Nam, người dân thường gọi mẫu xe này là Honda DD. Một số giải thích được đưa ra cho tên gọi này là chữ viết tắt của Deluxe - Double Seat, tức là xe cao cấp và có yên cho hai người, khác với phiên bản yên đệm đơn và giá để đồ.

'Huyền thoại' xe Honda từng có giá bằng cả căn nhà mặt phố, nay có thể cầm lái với phí ngang 10 bát phở- Ảnh 3.

Trong khi Super Cub 50 thời đó sử dụng cụm đèn tròn, Honda Super Cub C70 sử dụng đèn vuông, mang vẻ nam tính hơn. Điều này cũng khiến xe có thêm một tên gọi khác là "Hoàng tử đỏ".

'Huyền thoại' xe Honda từng có giá bằng cả căn nhà mặt phố, nay có thể cầm lái với phí ngang 10 bát phở- Ảnh 4.

'Huyền thoại' xe Honda từng có giá bằng cả căn nhà mặt phố, nay có thể cầm lái với phí ngang 10 bát phở- Ảnh 5.

Trên thực tế, mẫu xe này được Honda sản xuất tại Nhật Bản trong giai đoạn từ năm 1969 đến năm 1998. Đã từng có rất nhiều xe Honda Super Cub C70 được xuất khẩu sang Đức; do đó, nguồn gốc xe tại Việt Nam chủ yếu nhập khẩu từ Nhật Bản hoặc Đức.

Điều thú vị là số khung, số máy của xe đôi khi có cả ký tự tiếng Nhật.

'Huyền thoại' xe Honda từng có giá bằng cả căn nhà mặt phố, nay có thể cầm lái với phí ngang 10 bát phở- Ảnh 6.

Những chiếc Honda Super Cub C70 xuất hiện tại Việt Nam vào khoảng đầu những năm 1980 và luôn duy trì được vị thế mẫu xe mơ ước tới cả chục năm sau. Giá trị của những chiếc Honda Super Cub C70 từng tương đương vài cây vàng, có thể đổi ngang nhiều mảnh đất lớn, nhà mặt phố.

'Huyền thoại' xe Honda từng có giá bằng cả căn nhà mặt phố, nay có thể cầm lái với phí ngang 10 bát phở- Ảnh 7.

Ngày nay, dù đã qua gần 50 năm, cái tên Honda Super Cub C70 không còn là một biểu tượng, ít được biết tới và giá trị gần như chỉ còn lại ở tính hoài niệm trong những câu chuyện về thời xưa cũ.

Tuy vậy, vẫn có những xe có giá cao do có những yếu tố đủ mang tính sưu tầm. Đơn cử một chiếc đời 1987 từng được rao bán với giá 200 trăm triệu đồng tại Hà Nội. Chiếc xe này được chính chủ nhân đầu tiên rao bán, đi kèm toàn bộ giấy tờ từ khi mua.

'Huyền thoại' xe Honda từng có giá bằng cả căn nhà mặt phố, nay có thể cầm lái với phí ngang 10 bát phở- Ảnh 8.

'Huyền thoại' xe Honda từng có giá bằng cả căn nhà mặt phố, nay có thể cầm lái với phí ngang 10 bát phở- Ảnh 9.

'Huyền thoại' xe Honda từng có giá bằng cả căn nhà mặt phố, nay có thể cầm lái với phí ngang 10 bát phở- Ảnh 10.

Chiếc xe đó ít được sử dụng, được bảo quản cẩn thận nên ở trong tình trạng rất tốt; toàn bộ các bộ phận của xe không những nguyên bản mà còn hoạt động hoàn hào.

Những chiếc xe trong tình trạng như vậy có lẽ rất hiếm nên mới được định giá rất cao. Trên đường phố, thi thoảng vẫn có thể bắt gặp Honda Super Cub C70, nhưng trái lại, có không ít xe bị hỏng nặng, chỉ còn là một đống sắt vô tri.

'Huyền thoại' xe Honda từng có giá bằng cả căn nhà mặt phố, nay có thể cầm lái với phí ngang 10 bát phở- Ảnh 11.

'Huyền thoại' xe Honda từng có giá bằng cả căn nhà mặt phố, nay có thể cầm lái với phí ngang 10 bát phở- Ảnh 12.

'Huyền thoại' xe Honda từng có giá bằng cả căn nhà mặt phố, nay có thể cầm lái với phí ngang 10 bát phở- Ảnh 13.

Một đơn vị tại Hà Nội mới đây cũng đã thu gom cả chục chiếc Honda Super Cub C70 rồi phục chế để phục vụ khách du lịch. Qua trao đổi, đại diện của đơn vị này cho biết đã xây dựng nhiều chương trình với các tuyến khác nhau, từ các điểm nội thành Hà Nội đến các điểm ngoại thành.

Đại diện đơn vị này cũng cho biết sẵn sàng cho thuê xe riêng lẻ với mức phí vài trăm nghìn đồng cho 24 tiếng. Điều thú vị hơn là đơn vị này đã nhận được nhiều lượt hỏi thuê xe ngay từ khi chưa chính thức vận hành.

'Huyền thoại' xe Honda từng có giá bằng cả căn nhà mặt phố, nay có thể cầm lái với phí ngang 10 bát phở- Ảnh 14.

Chiếc Honda Super Cub C70 xuất hiện trong ảnh thuộc sở hữu của một gia đình đang sống tại Hà Nội, được chủ nhân giữ gìn từ lúc mua vào cuối những năm 1980 đến nay.

Chiếc Honda xe này không còn được sử dụng thường xuyên nhưng điều đáng nói là vẫn luôn có thể vận hành bình thường khi cần, không hỏng vặt và gần như không khiến người lái phải dắt bộ khi đang sử dụng. Điều bất tiện duy nhất, so với các xe ngày nay, là xe không trang bị đề nổ điện, cần phải đạp nổ.

Những chiếc xe bền bỉ này có lẽ đã góp phần tạo nên danh tiếng cho Honda. Tại Việt Nam, thương hiệu này vẫn giữ vị thế số 1 về doanh số trên thị trường xe máy.

Theo Minh Đức

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
honda, Super Cub

