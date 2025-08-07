Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Huỳnh Hiểu Minh chia tay bạn gái Diệp Kha

07-08-2025

Hot girl Diệp Kha xác nhận đã sinh con, tiết lộ lý do chia tay Huỳnh Hiểu Minh. Thông tin liên quan đến bạn gái tài tử đạt hạng nhất hot search Weibo.

Diệp Kha xác nhận chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Ngày 7/8, Sina đưa tin hot girl Diệp Kha xác nhận chia tay tài tử Huỳnh Hiểu Minh. Cô tiết lộ trong buổi livestream chia sẻ về bí quyết dưỡng da, tiết lộ đã sinh con.
“Các bạn không thấy tôi, một phụ nữ 33 tuổi, đã sinh con, mà vẫn giữ được ngoại hình như thế này là khá ổn sao. Mỗi ngày tôi đều đắp mặt nạ, dùng dầu dưỡng rồi đi ngủ”, Diệp Kha nói.

Từ khóa “Diệp Kha xác nhận sinh con” lập tức leo lên vị trí hot search số 1 trên mạng xã hội Weibo.

Huỳnh Hiểu Minh chia tay bạn gái Diệp Kha- Ảnh 1.

Diệp Kha xác nhận chia tay Huỳnh Hiểu Minh.

Thực tế, từ tháng 2, mạng xã hội từng rộ tin Diệp Kha đã sinh con gái nhưng cô chưa từng phản hồi.

Nói về lý do chia tay Huỳnh Hiểu Minh, cô cho biết vì “những lý do rất thực tế” nên cả hai buộc phải dừng lại. Diệp Kha khẳng định nam diễn viên đã để lại nhiều ảnh hưởng tích cực lên cuộc sống cô. “Anh ấy dạy tôi cách đối nhân xử thế, kỹ năng kinh doanh. Đó là kỷ niệm quý giá của tôi về mối quan hệ này, không thể vì chia tay mà xoá sạch”.

Trên trang Baike (bách khoa toàn thư mạng của Trung Quốc), Diệp Kha hiện cũng đã được ghi là “bạn gái cũ” của Huỳnh Hiểu Minh.

Từ công khai hẹn hò đến chia tay trong im lặng

Hồi tháng 9/2024, Huỳnh Hiểu Minh khiến mạng xã hội “bùng nổ” khi công bố mối quan hệ với Diệp Kha bằng dòng trạng thái: “Đừng đoán nữa, chúng tôi ở bên nhau”. Anh còn gắn thẻ tài khoản của cô trên Weibo.

Ngay sau đó, hàng loạt thông tin gây tranh cãi về Diệp Kha xuất hiện, từ tin đồn học lớp đào tạo làm vợ đại gia. Hai tháng sau, cô lên tiếng phủ nhận tin đồn như nhận tiền chu cấp, chồng cũ ngoại tình và tuyên bố ngừng dùng mạng xã hội vì lý do sức khỏe.

Huỳnh Hiểu Minh chia tay bạn gái Diệp Kha- Ảnh 2.

Hot girl Diệp Kha.

Đến đầu tháng 12/2024, cư dân mạng phát hiện dòng trạng thái công khai tình cảm của Huỳnh Hiểu Minh biến mất khỏi Weibo. Cả hai không chính thức tuyên bố chia tay, thông tin trên Baike đã âm thầm xác nhận mối quan hệ kết thúc.

Ngày 27/7, cô tiếp tục livestream và lần này thậm chí lọt vào top 1 bảng xếp hạng chăm sóc cá nhân của Douyin. Theo số liệu từ nền tảng Đa Đa Đa, buổi livestream kéo dài hơn 3 tiếng thu hút 4,78 triệu lượt xem, doanh thu ước tính 250-500 vạn NDT (~900 triệu - 1,8 tỷ đồng).

Chuyện gì đang xảy ra với Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan?

Theo Hà Trang

Tiền Phong

