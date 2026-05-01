Hy hữu: Tên cướp iPhone 13 Pro Max "hối hận", nhờ xe ôm trả lại tài sản cho nạn nhân

Theo Minh Tuệ | 01-05-2026 - 08:39 AM

Sau khi ra tay giật điện thoại IPhone 13 Pro Max của một cô gái tại TP.HCM rạng sáng 30/4, Nguyễn Hữu Tuấn bỗng thấy lo sợ bị bắt và hối hận nên đã đưa tang vật cho một tài xế xe ôm công nghệ, nhờ bàn giao lại cho Công an.

Ngày 30/4, Công an phường Gò Vấp phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đang lấy lời khai của Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1988, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, khoảng 6h30 cùng ngày, Công an phường Gò Vấp tiếp nhận trình báo của chị P.T.A.T. (SN 1998, ngụ tỉnh Đắk Lắk) về việc bị cướp giật tài sản. Chị T. cho biết, khoảng 1h20 cùng ngày, chị cùng một số người bạn đi bộ trong hẻm 193 Lê Đức Thọ, phường Gò Vấp, bị một nam thanh niên điều khiển xe máy áp sát.

Sau đó, nam thanh niên giật điện thoại iPhone 13 Pro Max của chị T. đang cầm trên tay rồi tẩu thoát.

Đối tượng tại cơ quan công an

Cũng trong sáng cùng ngày, ông Trần Công Tiến (SN 1978, là tài xế xe ôm công nghệ) đến Công an phường Gò Vấp trình báo về việc rạng sáng, ông tiến đang đậu xe trên đường Lê Đức Thọ, phường Hạnh Thông, thì có một nam thanh niên chạy xe máy tới. Người này đưa cho ông Tiến chiếc iPhone 13 Pro Max, rồi dặn ông giao cho công an hoặc đợi chủ điện thoại gọi đến rồi trả lại sẽ được cho tiền.

Vì bận chở khách nên đến sáng ông Tiến mới trình báo và giao nộp điện thoại cho Công an địa phương.

Công an phường Gò Vấp phối hợp với Phòng PC02 truy xét, xác định Nguyễn Hữu Tuấn là nghi phạm gây án nên tiến hành bắt giữ.

Tại Công an, Tuấn khai có 2 tiền án về tội Cướp giật tài sản và ra tù hồi năm 2025. Rạng sáng 30/4, Tuấn chạy xe máy trong hẻm Lê Đức Thọ, thấy chị T. cầm điện thoại trên tay nên nảy sinh ý định cướp giật để bán lấy tiền tiêu xài.

Sau khi thực hiện hành vi, Tuấn bỏ chạy khỏi hiện trường. Tuy nhiên, do lo sợ bị Công an bắt, Tuấn hối hận nên đưa tang vật cho tài xế xe ôm nhờ giao cho cơ quan chức năng.

