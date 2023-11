Hyundai bán ô tô trên Amazon: Trải nghiệm dễ dàng như mua tivi, khách hàng thoải mái so giá

Amazon sắp tới sẽ cho phép các đại lý xe hơi bán ô tô trên trang web của mình, bắt đầu với Hyundai. Được biết, tập đoàn này đang lấn sân sang mảng kinh doanh ô tô sau khi giới thiệu rất nhiều các phòng trưng bày kỹ thuật số trên website để người mua hàng nghiên cứu và so sánh mức chênh lệch giá. Một số các sản phẩm liên quan ô tô, chẳng hạn như phụ tùng thay thế, cũng có thể mua trên trang web này.

Theo CNBC, bắt đầu từ năm 2024, Amazon sẽ cho phép khách hàng mua ô tô mới trực tuyến trong khi phía đại lý thực hiện nghĩa vụ xe giao xe. Tính năng mới được cho là sẽ hỗ trợ các đại lý nâng cao trải nghiệm cho người tiêu dùng.

Giám đốc điều hành Amazon Andy Jassy cho biết sự hợp tác với Hyundai sẽ thay đổi cách khách hàng mua xe trực tuyến. Ngoài ra, như một phần của thỏa thuận, Hyundai cũng sẽ tích hợp trợ lý giọng nói Alexa của Amazon vào ô tô của mình bắt đầu từ năm 2025.

Với động thái này, khách hàng có thể mua ô tô trên Amazon, song đại lý vẫn là người bán cuối cùng. Trước đó, vào tháng 10/2021, Hyundai cũng ra mắt phòng trưng bày Evolve trên Amazon để người mua hàng có thể duyệt qua các sản phẩm và mẫu mã một cách thoải mái như ở nhà bởi thực tế nghiên cứu cho thấy, quá trình mua một chiếc xe hơi khá phức tạp với nhiều người.

“Điều mà nhiều người ghét khi mua xe hơi chính quá trình mua chúng”, Angela Zepeda, Giám đốc Tiếp thị của Hyundai Motor America cho biết. “Chúng tôi sẽ giúp cho trải nghiệm mua xe dễ dàng như mua tivi”.

Phần lớn người tiêu dùng muốn quyết định thời gian và địa điểm tương tác với một thương hiệu xe hơi bất kỳ. Phòng trưng bày kỹ thuật số theo đó giúp khách hàng trải nghiệm đa kênh và tiện lợi hơn.

“Người tiêu dùng thực sự muốn có một trải nghiệm kỹ thuật số tuyệt vời. Điều chúng tôi thích khi ở trên Amazon là mọi người đã ở sẵn tâm thế mua sắm”, Zepeda nói. “Các đại lý rất hào hứng khi có mặt trên Amazon. Họ đã thay đổi. Họ nghĩ rằng điều này thật tuyệt vời”.

Ngoài ra, không chỉ đơn giản là cung cấp thông tin, showroom kỹ thuật số Evolve của Hyundai còn khởi động quá trình mua xe, cho phép khách hàng liên kết với các đại lý đặt lịch lái thử xe hoặc kiểm tra lượng hàng tồn kho. Phía nhà sản xuất xe hơi Hàn Quốc mong muốn hiện đại hóa quy trình mua xe, hay nói theo cách khác, giúp khách hàng không mất quá nhiều thời gian tại các đại lý, giảm bớt thủ tục trao đổi trực tiếp và từng bước cải thiện thủ tục mua sắm đơn giản.

Hồi năm 2016, với chiến dịch “Prime Now, Drive Now”, Hyundai cũng hợp tác với Amazon để thiết kế lại trải nghiệm mua sắm ô tô. Bằng việc sử dụng dịch vụ vận chuyển Amazon Prime Now, khách hàng được khuyến khích đăng ký lái thử xe và đặc biệt, thay vì phải đến đại lý, chiếc xe sẽ được đại diện Amazon Prime Now chuyển đến tận nhà. Mục tiêu của chiến dịch là nâng cao trải nghiệm lái thử cho khách hàng bằng cách tiết kiệm thời gian cho khách hàng và giảm bớt một phần áp lực của việc mua xe mới.

Theo: WSJ