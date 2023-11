Hyundai Stargazer xả hàng giảm giá còn hơn 450 triệu: Rẻ nhất phân khúc, chỉ ngang Morning, i10

Còn 2 tháng nữa là kết thúc năm 2023 nhưng số lượng Hyundai Stargazer sản xuất năm 2022 vẫn còn khá nhiều trong kho. Vì thế, nhiều đại lý trên cả nước đồng loạt chạy chương trình xả kho với mức giảm giá mạnh.

Theo đó, phiên bản Stargazer tiêu chuẩn có giá bán thực tế tại đại lý chỉ còn 454 triệu đồng, giảm 121 triệu đồng. Bản cao cấp nhất giảm giá còn 548 triệu đồng. Theo các nhân viên tư vấn bán hàng đại lý, số lượng Stargazer vẫn đầy đủ cả về phiên bản lẫn màu sắc.

Phiên bản Giá sau giảm Giá niêm yết Mức giảm Stargazer IVT Tiêu chuẩn 454 triệu 575 triệu 121 triệu Stargazer IVT Đặc biệt 498 triệu 625 triệu 127 triệu Stargazer IVT Cao cấp (7 chỗ) 548 triệu 675 triệu 127 triệu

Với giá bán mới, Hyundai Stargazer là MPV giá rẻ nhất tại Việt Nam, thậm chí giá mẫu xe này ngang ngửa giá xe hạng A như Kia Morning (bản GT-Line giá 424 triệu đồng).

Hyundai Stargazer đang là mẫu xe có giá thấp nhất phân khúc

Đối thủ có mức giá tiệm cận với Stargazer nhất phải kể tới Suzuki Ertiga bản hybrid. Mẫu xe này đang được hưởng chính sách ưu đãi 100% trước bạ cho cả 2 phiên bản. Như vậy, khách hàng chỉ phải bỏ ra số tiền 485 triệu để có thể sở hữu mẫu MPV này. Dẫu vậy, khoảng cách về giá giữa Ertiga so với Stargazer vẫn còn khá xa.

Kể từ khi ra mắt, Hyundai Stargazer luôn trong tình trạng được áp dụng chính sách ưu đãi lớn về giá bán. Với lợi thế về giá bán trong thời gian gần đây, doanh số Stargazer tương đối ổn định dù cho phân khúc MPV Việt Nam đang vô cùng cạnh tranh với nhiều mẫu mã. Stargazer thường xuyên án ngữ tại vị trí thứ 4 với doanh số trung bình từ 300-400 chiếc mỗi tháng.

Trong tháng 9/2023, Stargazer xếp thứ 4 trong phân khúc về doanh số

Cộng dồn 9 tháng đầu năm 2023, Hyundai Stargazer bán được 2.600 xe, đứng thứ 3 toàn phân khúc, xếp sau Mitsubishi Xpander (14.187 xe) và Toyota Veloz (6.142 xe). Dẫu vậy, vị thế của Stargazer không mấy an toàn khi Kia Carens đang bám đuổi sát nút với 2.592 xe bàn giao đến tay khách hàng.

Hyundai Stargazer có thiết kế đậm chất tương lai với dải LED mảnh phía trước và đèn hậu LED với giao diện 3D. Đầu xe ngắn tối ưu không gian cho nội thất. Ngay từ phiên bản tiêu chuẩn, Stargazer đã có màn hình giải trí 10,25 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Bản cao cấp hơn có đèn chiếu sáng LED, điều hòa tự động, âm thanh 8 loa, màn hình điện tử sau vô-lăng... Bản Cao cấp còn có tùy chọn 6 ghế hoặc 7 ghế.

Nội thất xe trông khá hiện đại, ngoại trừ phanh tay cơ

Sự khác biệt lớn nhất giữa bản Cao cấp và Đặc biệt là gói công nghệ an toàn. Gói SmartSense trên bản Cao cấp có các tính năng hỗ trợ giữ làn đường, phanh tránh va chạm, cảnh báo mất tập trung, cảnh báo điểm mù và báo phương tiện cắt ngang phía sau. So với các đối thủ, Stargazer còn mạnh hơn về trang bị an toàn khi có ga tự động, giới hạn tốc độ, đề nổ từ xa và cảnh báo áp suất lốp cùng 6 túi khí.

Khác với hầu hết xe trong phân khúc MPV phổ thông, Stargazer không có trang bị số sàn. Cả 4 bản dùng chung động cơ 1.5L 4 xy-lanh, công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp số vô cấp IVT.