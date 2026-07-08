Hyundai Tucson thế hệ mới lộ thêm thiết kế: Lần đầu rõ đèn hậu, bất ngờ với chi tiết từng được kỳ vọng sẽ xuất hiện

Sau nhiều lần bị bắt gặp trên đường thử, Hyundai Tucson thế hệ thứ năm (mã phát triển NX5) tiếp tục lộ diện với lớp ngụy trang đã được tháo bớt đáng kể. Đáng chú ý, đội ngũ thử nghiệm còn đỗ chiếc Hyundai Tucson thế hệ mới cạnh phiên bản đang bán trên thị trường, tạo cơ hội hiếm có để so sánh trực tiếp giữa hai đời xe. Điều này giúp giới quan sát có cái nhìn rõ ràng hơn về những thay đổi của mẫu SUV cỡ C trước ngày ra mắt chính thức.

Khác với phong cách nhiều đường gân và chi tiết cầu kỳ của Tucson hiện tại, thế hệ mới chuyển sang ngôn ngữ thiết kế vuông vức, khỏe khoắn hơn. Tổng thể xe gợi nhớ đến Santa Fe hay Palisade mới với những mảng khối rõ nét và dáng vẻ cứng cáp. Ảnh: Carscoops

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở phía sau xe. Lần đầu tiên, nguyên mẫu Tucson để lộ dải đèn LED kéo dài hết chiều ngang đuôi xe. Theo các nguồn tin, hệ thống này nhiều khả năng sử dụng công nghệ chiếu sáng phản xạ gián tiếp, tương tự giải pháp từng được áp dụng trên Tesla Model Y.

Dải đèn LED này kết nối hai cụm đèn hậu đặt dọc hoàn toàn mới. Thiết kế này khác hẳn cụm đèn hậu dạng "cánh thiên thần" với các chi tiết hình nanh trên Tucson hiện hành, đồng thời mang nhiều nét tương đồng với Hyundai Avante (Elantra) thế hệ mới vừa ra mắt.

Cụm đèn hậu dạng đứng hoàn toàn mới nhiều khả năng sẽ được nối với nhau bằng một dải LED mảnh, trong khi cản sau cũng có thiết kế đơn giản và tinh tế hơn. Ảnh: Carscoops

Không chỉ thay đổi cụm đèn hậu, Hyundai cũng được cho là đã di chuyển đèn báo rẽ lên cao thay vì đặt ở cản sau như trước. Kết hợp với phần đuôi xe được thiết kế lại hoàn toàn, Tucson mới mang dáng vẻ hiện đại và cao cấp hơn, phù hợp với ngôn ngữ thiết kế "Art of Steel" mà Hyundai đang áp dụng trên nhiều mẫu xe mới.

Ở phía trước và thân xe, Tucson thế hệ mới tiếp tục từ bỏ phong cách nhiều đường gân và các bề mặt phức tạp của triết lý "Sensuous Sportiness". Thay vào đó là kiểu dáng vuông vức hơn với các mảng khối rõ nét, gợi nhớ đến Santa Fe hay Palisade thế hệ mới.

Hình dung về thiết kế của Tucson đời mới dựa trên những hình ảnh chạy thử gần đây nhất. Ảnh: NYMammoth

Một chi tiết gây bất ngờ nằm ở tay nắm cửa. Các nguyên mẫu trước đây từng sử dụng tay nắm cửa ẩn dạng bật ra, khiến nhiều người cho rằng đây sẽ là trang bị tiêu chuẩn trên Tucson mới. Tuy nhiên, chiếc xe chạy thử mới nhất lại sử dụng tay nắm cửa truyền thống.

Hiện chưa rõ Hyundai đã thay đổi phương án thiết kế để tăng tính tiện dụng hay chỉ giữ tay nắm cửa ẩn cho các phiên bản cao cấp hơn. Dù vậy, tay nắm cửa thông thường vẫn được nhiều người đánh giá cao nhờ thao tác sử dụng đơn giản và ít phụ thuộc vào các cơ cấu điện.

Bên trong khoang lái, những hình ảnh rò rỉ trước đó cho thấy Tucson sẽ được nâng cấp mạnh về công nghệ. Hiện chưa rõ màn hình trung tâm sẽ có kích thước bao nhiêu, nhưng nhiều khả năng Hyundai sẽ cung cấp các tùy chọn tương tự Elantra với màn hình 12,9 inch hoặc 14,6 inch. Thậm chí, nếu định vị cao hơn, Tucson có thể được trang bị màn hình cỡ lớn giống Grandeur với kích thước lên tới 17 inch, vận hành trên nền tảng Pleos Connect hoàn toàn mới của Hyundai.

Khoang lái hiện vẫn là "ẩn số" khi các tay săn ảnh chỉ ghi lại được một số góc chụp hạn chế. Tuy nhiên, những hình ảnh này cho thấy Tucson sẽ được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số dạng mỏng cùng hệ thống giải trí Pleos Connect thế hệ mới của Hyundai. Ảnh: Carscoops

Đáng chú ý, dù tăng cường số hóa, Hyundai nhiều khả năng vẫn giữ lại các núm xoay và phím bấm vật lý dành cho điều hòa và hệ thống âm thanh. Đây là xu hướng đang được nhiều hãng xe quay trở lại nhằm cải thiện trải nghiệm sử dụng thực tế.

Ngoài các thay đổi về thiết kế và công nghệ, Tucson mới cũng được kỳ vọng sở hữu nắp ca-pô kiểu vỏ sò, vòm bánh xe vuông vức hơn cùng thân xe cơ bắp hơn để tạo cảm giác chắc chắn và mạnh mẽ.

Việc lớp ngụy trang ngày càng được tháo bỏ cho thấy Hyundai đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng trước khi giới thiệu Tucson thế hệ mới ra thị trường toàn cầu. Mẫu SUV này được kỳ vọng sẽ tiếp tục là quân bài chủ lực của hãng trong phân khúc SUV cỡ C, nơi sức cạnh tranh ngày càng gay gắt với sự góp mặt của nhiều đối thủ đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.