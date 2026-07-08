Siêu hầm 8 tỷ USD dài nhất thế giới: Thép Việt kiêu hãnh đóng góp cho công trình thế kỷ 22 mới hỏng

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Siêu đường hầm ngầm dài nhất hành tinh Fehmarnbelt: Bản lĩnh kỹ nghệ thế giới và dấu ấn thép Việt giữa lòng biển Baltic

01. Cột mốc mới nhất của Fehmarnbelt năm 2026

Giữa làn nước lạnh giá của eo biển Fehmarn Belt thuộc biển Baltic, một trong những kỳ quan cơ khí vĩ đại nhất thế giới đang được con người hiện thực hóa: Tuyến đường liên kết cố định Fehmarnbelt trị giá 8 tỷ USD nối liền Đan Mạch và Đức vừa đạt cột mốc lịch sử mang tính biểu tượng.

Vào tháng 5/2026, đội kỹ sư thi công hạ thủy thành công cấu kiện bê tông 73.500 tấn đúc sẵn đầu tiên cho Fehmarnbelt. Để hoàn thành Fehmarnbelt, người ta cần hạ thủy 78 cấu kiện tương tự nữa.

Mỗi cấu kiện bê tông dài 217m, rộng 42m, cao 10m, với trọng lượng lên tới 73.500 tấn.

Để phục vụ dự án, một công xưởng đúc bê tông khổng lồ lớn nhất hành tinh đã được dựng lên ngay sát bờ biển Đan Mạch.

Tại đây, đội kỹ sư quốc tế thuộc Công ty Femern Link Contractors (một liên doanh từ Pháp, Đan Mạch, Đức, Bỉ và Hà Lan) tiến hành đúc tổng 79 khối cấu kiện bê tông khổng lồ - mỗi khối dài 217m, rộng 42m, cao 10m, với trọng lượng lên tới 73.500 tấn mỗi khối. Tổng 79 khối cấu kiện bê tông này nặng 5.806.500 tấn (hơn 5,8 triệu tấn).

Khung cảnh trên cao của dự án Đường hầm ngầm Fehmarnbelt. Ảnh: Femern A/S

Khác với những đường hầm thông thường được đào bằng mũi khoan TBM xuyên qua lòng đất, Fehmarnbelt được xây dựng bằng công nghệ đường hầm dạng ống ngầm (Immersed Tunnel) với quy trình đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, nơi sai số chỉ được phép tính bằng milimét dưới áp lực nghẹt thở của dòng hải lưu.

Quá trình hạ thủy mỗi khối được thực hiện qua 4 bước như sau: (1) Đội kỹ sư tiến hành bịt kín 2 đầu của mỗi cấu kiện để chúng có thể tự nổi như những chiếc sà lan. (2) Sau đó, các tàu kéo chuyên dụng sẽ lai dắt chúng ra giữa biển khơi;

(3) Rồi căn chỉnh tọa độ bằng hệ thống định vị vệ tinh GPS siêu chính xác; (4) Cuối cùng là bơm nước để đánh chìm các "quái vật bê tông" này xuống một rãnh sâu đã được nạo vét sẵn dưới đáy biển Baltic.

Quá trình hạ thủy mỗi cấu kiện bê tông nặng 73.500 tấn được thực hiện chính xác, tỉ mỉ đến "chân tơ kẽ tóc". Ảnh: Femern A/S

Ảnh: Femern A/S

Với 4 làn đường bộ và 2 tuyến đường sắt điện khí hóa cùng một lối đi vào trong một con hào được nạo vét, Fehmarnbelt sẽ tạo ra một huyết mạch mới quan trọng kết nối Scandinavia với Trung Âu.

Dự kiến hoàn thành vào năm 2029, đường hầm ngầm dài nhất thế giới (18km) này sẽ thay thế dịch vụ phà hiện tại, rút ngắn thời gian di chuyển qua eo biển xuống còn 7 phút bằng tàu; và 10 phút bằng ô tô.

02. Dấu ấn "Made in Vietnam" tại công trình tồn tại đến giữa thế kỷ 22

Fehmarnbelt không chỉ là bài toán rút ngắn khoảng cách địa lý đơn thuần, mà còn là sàn diễn phô diễn kỹ nghệ đỉnh cao của các kỹ sư toàn cầu, nơi có sự góp mặt đầy tự hào của trí tuệ người Việt.

Ảnh: Femern A/S

Để vận hành một công xưởng đúc và hạ thủy quy mô chưa từng có như vậy, hệ thống hạ tầng phụ trợ, nhà xưởng và các cấu kiện cơ khí phục vụ dây chuyền đúc đóng vai trò cốt lõi. Và ngay tại mắt xích trọng yếu này, Tập đoàn Đại Dũng – đại diện từ Việt Nam – đã ghi tên mình vào công trình 8 tỷ USD.

Vượt qua những vòng kiểm duyệt ngặt nghèo của các nhà thầu châu Âu, Đại Dũng Group vinh dự trở thành nhà cung ứng các cấu kiện thép trọng yếu cho dự án Fehmarnbelt.

Giới chuyên gia cho biết, việc xây dựng đường hầm Fehmarnbelt sẽ cần đến 360.000 tấn thép cốt, tương đương với trọng lượng gần gấp 50 lần kết cấu kim loại của tháp Eiffel. Dự kiến sau khi đi vào hoạt động năm 2029, Fehmarnbelt có "tuổi thọ" ít nhất 120 năm - Nghĩa là vào giữa thế kỷ 22, công trình này mới "nghỉ hưu".

Để sản phẩm thép "Made in Vietnam" có thể đứng vững trong lòng siêu công trình thế kỷ này, toàn bộ cấu kiện thép của Đại Dũng phải đáp ứng hoàn hảo tiêu chuẩn châu Âu EN 1090-1 EXC 4 (cấp độ thực hiện cao nhất, nghiêm ngặt nhất và đòi hỏi kỹ thuật lớn nhất trong xây dựng kết cấu cơ khí nặng).

Sự xuất hiện của thép Đại Dũng tại công trình Fehmarnbelt không chỉ là một hợp đồng thương mại lớn, mà còn là lời khẳng định đanh thép về năng lực của kỹ sư và công nhân Việt Nam: Chúng ta hoàn toàn đủ trình độ, công nghệ và sự tỉ mỉ để đáp ứng những "đề bài" khó nhất của các siêu dự án đẳng cấp quốc tế.

"Sự hiện diện của thép Đại Dũng tại Fehmarn Belt Fixed Link không chỉ là một bước tiến kỹ thuật mang tầm quốc tế, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về vị thế và năng lực sản xuất của ngành kết cấu thép Việt Nam trên bản đồ công nghiệp toàn cầu" Tập đoàn Đại Dũng

Fehmarnbelt là một dự án ưu tiên của Ủy ban châu Âu (EC) và là một đóng góp quan trọng cho quá trình chuyển đổi xanh của ngành giao thông vận tải tại lục địa này.

Sâu xa hơn. Vượt lên trên một công trình giao thông, Fehmarnbelt chính là biểu tượng của "Hành lang xanh" tương lai, hướng đến một cuộc sống bền vững và cắt giảm dấu chân carbon.

Đây chính là một phần của mạng lưới TEN-T (Mạng lưới Giao thông Xuyên Châu Âu, gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng hải và hàng không xuyên suốt, chất lượng cao) do EU thực hiện theo lộ trình đến năm 2050, với mục tiêu chính nhằm thúc đẩy thương mại, loại bỏ các điểm nghẽn về giao thông và hỗ trợ mục tiêu Thỏa thuận Xanh (Green Deal).