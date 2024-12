IGC Group: Kiên định kiến tạo đội ngũ tinh hoa vì thế hệ công dân toàn cầu

Cùng gặp gỡ Bà Dương Thục Linh – Tổng giám đốc Tập đoàn IGC – hệ thống giáo dục hiện có 26 cơ sở tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bến Tre, Tây Ninh, Hà Nội và Hưng Yên, để trao đổi về những kết quả nổi bật trong năm qua cũng như định hướng năm 2025.

Chào bà, đâu là những thành tựu của IGC trong việc quản lý và phát triển đội ngũ năm 2024?

Năm 2024 tiếp tục là một năm đáng nhớ của IGC Group. Lần thứ ba liên tiếp, IGC đạt giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á", lần đầu được vinh danh "Doanh nghiệp có chính sách Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập nổi bật nhất" và "Doanh nghiệp trách nhiệm Châu Á".

Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục triển khai các hoạt động như: giai đoạn 2 của chương trình Giáo viên Tinh hoa – tôn vinh và ghi nhận giáo viên có thành tích nổi bật, tâm huyết với nghề và gắn bó với IGC; tổ chức IGC NextGen Leaders – cuộc thi tìm kiếm thế hệ lãnh đạo tiềm năng; duy trì và phát triển các chính sách phúc lợi vượt trội cho nhân sự.

Nếu được làm lại hoặc làm tốt hơn, bà sẽ chọn điều gì? Tại sao?

Chúng tôi tâm đắc với lời Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc chia sẻ: "Học tập ở trường học hạnh phúc không phải là học ít hơn, mà là học trong sự thích thú, sáng tạo, học trong sự hạnh phúc". Vì thế, tôi và các cộng sự vẫn chọn làm tốt và làm tốt hơn sứ mệnh "kiến tạo môi trường học tập hạnh phúc cho các thế hệ công dân toàn cầu".

IGC tập trung sâu vào việc phát triển kỹ năng xử lý tình huống sư phạm cho đội ngũ giáo viên giúp họ tự tin hơn trong môi trường giảng dạy. Đồng thời, chúng tôi thúc đẩy các tư duy mới trong đội ngũ – chuyển từ vai trò "người dạy" sang "người đồng hành", "người truyền cảm hứng" trong khi vẫn giữ vững giá trị tôn sư trọng đạo.

Ngoài ra, tư duy dịch vụ là một yếu tố cần tăng cường. Chúng tôi đào tạo đội ngũ để thực sự đồng hành, tận tâm với từng học sinh để nhà trường không chỉ là nơi học tập, mà còn là nơi xây dựng mối quan hệ cân bằng giữa gia đình và xã hội.

Một điểm không thể bỏ qua là việc liên tục cập nhật và đào tạo kỹ năng, phương pháp giáo dục hiện đại, từ việc ứng dụng công nghệ, thiết bị vào dạy và học, triển khai những xu hướng giảng dạy tiên tiến trên thế giới, các chương trình nâng cao học thuật và kỹ năng cho học sinh,... Chúng ta đang sống trong thời đại mà sự đổi mới và không ngừng học hỏi là chìa khóa mở ra những cơ hội cho cả người dạy và người học.

"Làm tốt và tốt hơn nữa việc kiến tạo môi trường học tập hạnh phúc cho học sinh"

Bà đánh giá thế nào về tình hình nhân sự ngành giáo dục năm qua?

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, cả nước hiện thiếu khoảng 118.000 giáo viên, đặc biệt là bậc mầm non và tiểu học. Tỷ lệ sinh viên theo học ngành sư phạm chỉ đạt 52,9% so với chỉ tiêu. Nguyên nhân chủ yếu là do thu nhập chưa hấp dẫn, áp lực nghề nghiệp cao và sự thiếu thấu cảm từ xã hội.

Tuy nhiên, trong khó khăn cũng luôn có cơ hội. Bộ GD&ĐT đã chủ trương thúc đẩy các yếu tố hỗ trợ cho lực lượng lao động của ngành và thúc đẩy các chương trình đào tạo và hợp tác quốc tế cho đội ngũ nhà giáo. Hưởng ứng chủ trương chung, tại IGC, chúng tôi có rất nhiều cơ hội rộng mở để giáo viên nâng cao năng lực và tiếp cận với những phương pháp giảng dạy tiên tiến trong nước và quốc tế, giúp Thầy Cô khẳng định năng lực và phát triển sự nghiệp vững chắc.

Theo bà, đâu là yếu tố giúp IGC giữ vững sức hút trong bối cảnh trên?

Tôi tin rằng, sự kiên định với các giá trị cốt lõi và văn hóa tổ chức đã phần nào giúp IGC khẳng định được vị trí trong đội ngũ lao động hiện tại. Chúng tôi luôn nỗ lực tạo ra một môi trường làm việc nơi đội ngũ giáo viên cảm thấy được trân trọng, hỗ trợ và có cơ hội phát triển bản thân.

Đội ngũ IGC thường xuyên tham gia các chương trình trong nước và quốc tế.

Các chính sách phúc lợi cạnh tranh, cơ hội đào tạo trong và ngoài nước, cùng lộ trình thăng tiến là những yếu tố giúp duy trì sự gắn kết và đồng hành cùng đội ngũ. Để đạt được điều này, sự lắng nghe và không ngừng cải tiến từ hai phía đóng vai trò cốt lõi. Thành công này có được là nhờ sự tin tưởng và đồng lòng của cả tập thể IGC, và chúng tôi nhìn nhận rằng chặng đường phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm.

Bà có dự báo những thay đổi nào mà các tổ chức giáo dục cần sẵn sàng đối mặt trong năm tới?

Tôi dự đoán công nghệ sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng, giúp cá nhân hóa quá trình học tập và giảng dạy. Các tổ chức giáo dục sẽ đối mặt với yêu cầu thay đổi phương pháp giảng dạy để phù hợp với sự phát triển công nghệ và sự thay đổi trong kỳ vọng của học sinh và phụ huynh.

Tôi cũng thấy rõ sự gia tăng yêu cầu về trách nhiệm xã hội. Các tổ chức không chỉ cần tập trung vào chất lượng giảng dạy mà còn phải đảm bảo môi trường học tập lành mạnh, an toàn và ngày càng hiện đại. Đồng thời, việc bồi dưỡng tâm lý và khả năng thích ứng cho cả người dạy lẫn người học cũng cần thiết và góp phần gia tăng sức mạnh nội lực, vượt qua những thử thách.

Các chuyên đề tâm lý, kỹ năng được tổ chức thường xuyên.

Cuối cùng, mỗi cơ sở giáo dục đều có những thế mạnh và giá trị riêng, và đội ngũ nhân sự sẽ tìm được môi trường phù hợp với tính cách và tiềm năng của mình. Sự phát triển của ngành không phân biệt khu vực công hay tư, mà quan trọng là đều thực hiện tốt mục tiêu chung – cung cấp tri thức, nền tảng giáo dục cho thế hệ tương lai, cùng nhau đóng góp cho sự phát triển tốt đẹp và hưng thịnh của đất nước.

Với IGC, năm 2025 sẽ là một năm như thế nào?

IGC Group tiếp tục tập trung vào việc tạo dựng một môi trường giáo dục chất lượng, đáng tin cậy và là nơi thực hành sâu sắc các giá trị cốt lõi yêu thương – tôn trọng – trách nhiệm.

Chúng tôi hiểu rằng, việc thu hút và giữ chân nhân tài không chỉ về thu nhập, mà còn về sự phát triển nghề nghiệp bền vững và sự công nhận của xã hội. Vì vậy, chúng tôi sẽ triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu, kết hợp với các đối tác trong nước và quốc tế, nhằm nâng cao chuyên môn, giúp đội ngũ luôn được cập nhật với xu hướng toàn cầu. Đồng thời, IGC sẽ tạo ra nhiều cơ hội học tập và trao đổi tri thức, khuyến khích việc chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau.

Chúng tôi vô cùng vui mừng và phấn khởi khi các cơ sở giáo dục của IGC đang tiệm cận với mô hình "Trường học hạnh phúc" thông qua việc áp dụng 18 tiêu chí của Bộ GD&ĐT. Không có niềm vui sướng nào hơn khi được thực học và thực hành.

IGC theo đuổi mô hình trường học hạnh phúc theo 18 tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bà có thông điệp nào gửi đến đội ngũ nhân sự tiềm năng của IGC?

IGC mở rộng cánh cửa chào đón những cộng sự trách nhiệm và khát khao lựa chọn dấn thân vào một ngành nghề vô cùng tốt đẹp này.

Tại IGC, bạn sẽ tìm thấy một môi trường làm việc năng động, khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới, linh hoạt thích ứng với giáo dục hiện đại. Với tất cả những ai đang tìm kiếm một nơi để phát triển và đóng góp cho giáo dục, IGC là nơi bạn có thể phát huy năng lực, cam kết gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của chính bạn và cho tổ chức.

Cảm ơn bà./.