ĐHĐCĐ thường niên APH 2025: Kế hoạch kinh doanh thận trọng giữa “bão” thương mại

An Phát Holdings tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Trong năm vừa qua, tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức và biến động. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có An Phát Holdings. Tuy nhiên, nhờ các quyết sách kịp thời và linh hoạt của HĐQT và Ban điều hành, công ty đã nâng cao sản lượng sản xuất, gia tăng lợi nhuận, mở rộng hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực cốt lõi, doanh thu và lợi nhuận ghi nhận tăng trưởng tích cực.

Kết quả kinh doanh ấn tượng năm 2024

Theo đó, năm 2024, APH ghi nhận doanh thu hợp nhất 14.193 tỷ đồng, hoàn thành 109% kế hoạch đặt ra. Trong đó, doanh thu hoạt động thương mại đạt 6.974 tỷ đồng, chiếm 49% doanh thu thuần hợp nhất. Doanh thu hoạt động sản xuất đạt 6.876 tỷ đồng, chiếm 48% và tăng 5% so với cùng kỳ. Doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 202 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ, doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sản đạt 141 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp của công ty đạt 1.783 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 9,8% năm 2023 lên 12,6% năm 2024, đóng góp bởi tăng trưởng hoạt động sản xuất và hiệu quả hoạt động thương mại. Lợi nhuận thuần từ các hoạt động kinh doanh đạt 521 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do ghi nhận 95 tỷ đồng chi phí khác liên quan đến việc thay đổi chủ trương đầu tư dự án PBAT của công ty con nên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 310 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ và hoàn thành 110% so với kế hoạch lợi nhuận của năm.

Bước đi thận trọng năm 2025

Về kế hoạch kinh doanh năm 2025, Đại hội đã thông qua kế hoạch doanh thu 9.179 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 60 tỷ đồng. Bước sang năm 2025, Ban lãnh đạo An Phát Holdings đã trình bày một kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận có phần thận trọng hơn. Giải thích về điều này, đại diện APH nhấn mạnh những yếu tố tiềm ẩn nhiều khó lường từ các chính sách thương mại quốc tế, đặc biệt là những thay đổi có thể xảy ra trong các hiệp định thương mại và chính sách thuế quan của các quốc gia đối tác lớn sẽ ảnh hưởng tới thị trường xuất khẩu của Tập đoàn. Doanh thu kế hoạch giảm cũng do từ quý 2/2025, công ty không còn hợp nhất mảng thương mại hạt nhựa của công ty con.

Ông Phạm Đỗ Huy Cường - Tổng Giám đốc APH cho biết doanh nghiệp cần thích ứng và có các biện pháp ứng phó trong hoạt động kinh doanh dưới bối cảnh nền kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

Chia sẻ tại Đại hội, ông Phạm Đỗ Huy Cường - Tổng Giám đốc Tập đoàn An Phát Holdings cho biết: "Chúng tôi nhận thấy năm 2025 sẽ ẩn chứa nhiều yếu tố bất định từ bên ngoài, đặc biệt là các chính sách thương mại và thuế quan có thể điều chỉnh bất ngờ. Do đó, việc đặt ra một kế hoạch kinh doanh thận trọng là cần thiết để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của Tập đoàn trong dài hạn" .

Tập trung, mở rộng sản xuất

Mặc dù vậy, APH vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng ở các mảng kinh doanh chiến lược và tiếp tục đẩy mạnh các dự án trọng điểm. Năm 2025, APH đặt mục tiêu tăng cường năng lực sản xuất bằng việc xây dựng thêm các nhà máy mới phục vụ cho bao bì, nhựa kỹ thuật. Đối với mảng bất động sản khu công nghiệp, APH tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng Khu công nghiệp Lương Điền Ngọc Liên để dự kiến khai thác trong quý 4. HĐQT Công ty cũng cho biết, APH sẽ nghiên cứu các dự án mới và mở rộng kinh doanh trong nhiều lĩnh vực tiềm năng.

Riêng với mảng sản phẩm xanh, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm mới với hàm lượng công nghệ cao và thân thiện môi trường. APH đặt cam kết, các giá trị ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị) luôn là động lực thúc đẩy Tập đoàn tiến nhanh và xa hơn nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ. Theo đó, toàn bộ lợi nhuận lũy kế sẽ được để lại dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Theo lãnh đạo Công ty, việc không chia cổ tức năm nhằm nâng cao năng lực tài chính, giúp APH mở rộng hoạt động sản xuất.

Ngoài các vấn đề trên, Đại hội cũng thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, đồng thời thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lim Heon Young do ông Lim Heon Young có đơn xin từ nhiệm và bỏ phiếu tán thành việc bầu bổ sung ông Đinh Hoài Nam làm thành viên HĐQT.