iHouzz đã có mặt tại Phú Quốc

Lễ khai trương văn phòng Công ty Công nghệ iHouzz (iHouzz) và Công ty CP Bất động sản GPT (GPT Land) - thành viên Dat Xanh Services tại Phú Quốc có sự tham dự của Ban lãnh đạo, đội ngũ nhân viên cùng khách hàng, đối tác của hai công ty. Khai trương điểm giao dịch Phú Quốc giai đoạn này iHouzz và GPT Land mong muốn thúc đẩy tốc độ kinh doanh sản phẩm căn hộ biển The 5Way Phu Quoc từ phân phối sản phẩm cho chủ đầu tư, đến giao dịch chuyển nhượng, khai thác và quản lý cho thuê tài sản cho khách hàng trên nền tảng công nghệ iHouzz.



Sự kiện khai trương điểm giao dịch trên đảo ngọc Phú Quốc đánh dấu bước phát triển quan trọng trong hành trình "vươn mình ra khơi", cung cấp toàn diện hệ sinh thái dịch vụ BĐS công nghệ đến khách hàng của iHouzz.

Bà Andy Nguyen – Giám đốc Điều hành nền tảng iHouzz chia sẻ: "iHouzz luôn mong muốn tạo ra những giá trị tối ưu nhất cho khách hàng bằng mô hình quản lý và vận hành cho thuê BĐS qua nền tảng công nghệ. Phần mềm của iHouzz sẽ giúp gia chủ quản lý căn hộ một cách tiện lợi, hiệu quả, gia tăng doanh thu, giảm thiểu rủi ro và nâng cao chất lượng dịch vụ".

Đội ngũ kỹ sư công nghệ iHouzz và chuyên viên kinh doanh GPT Land

Cụ thể, iHouzz sẽ triển khai quản lý vận hành cho thuê căn hộ The 5Way Phu Quoc trên nền tảng công nghệ, bao gồm: Niêm yết căn hộ cho thuê lên nền tảng và kết nối mạng lưới người cần đặt/thuê phòng với gia chủ có căn hộ cho thuê; giúp chủ nhà quản lý dữ liệu liên quan đến căn hộ, thiết lập giá phòng, theo dõi booking, tiếp nhận và xử lý các thông tin khách thuê một cách nhanh chóng, hiệu quả và chính xác. Nền tảng công nghệ iHouzz cũng sẽ hỗ trợ chủ nhà thống kê chính xác về doanh thu theo ngày, tháng, năm từ đó giúp chủ hộ tối đa hóa doanh thu từ hoạt động cho thuê.



Ngoài tính năng hỗ trợ chủ nhà cho thuê dễ dàng, khách hàng đặt phòng nhanh chóng qua app, iHouzz còn hỗ trợ thêm rất nhiều tính năng ưu việt cần thiết cho khách hàng nhất là khách du lịch, đơn cử như tính năng tìm kiếm, khám phá các địa điểm du lịch, ăn uống, check-in trong khu vực chỉ với những "cú chạm".

Quản lý vận hành cho thuê căn hộ The 5Way Phu Quoc trên nền tảng công nghệ iHouzz

Tương tự như các điểm giao dịch iHouzz ở đất liền, điểm giao dịch tại Phú Quốc tọa lạc ngay mặt tiền đường Gành Dầu, thuộc quần thể khu du lịch Phú Quốc United Center, ngay dự án The 5Way Phu Quoc, rất thuận tiện để tiếp đón khách hàng có nhu cầu tham quan, tiếp cận căn hộ thực tế. Khách hàng sau khi tìm hiểu sản phẩm thông qua app iHouzz sẽ được đội ngũ chuyên viên kinh doanh của GPT Land (Đại lý phân phối chính thức dự án The 5Way Phu Quoc) hỗ trợ tư vấn và đi trải nghiệm thực tế tại dự án. Nhân dịp khai trương điểm giao dịch tại Phú Quốc này, iHouzz sẽ dành tặng miễn phí gói quản lý cho thuê cho 300 khách hàng đầu tiên khi booking sản phẩm The 5Way thông qua GPT Land.



Ngoài ra, khách hàng cũng có thể tìm hiểu thông tin sản phẩm trực tiếp tại tất cả các điểm giao dịch của iHouzz. Trong tháng 11 này, iHouzz cũng sẽ khai trương thêm điểm giao dịch tại Khu đô thị Vinhome Grand Park, TP. Thủ Đức để cung cấp đến khách hàng dòng sản phẩm BĐS của chủ đầu tư Vinhomes. Đây cũng sẽ là điểm gắn kết khách hàng thành phố Hồ Chí Minh với sản phẩm căn hộ cao cấp The 5Way Phu Quoc một cách thuận tiện nhất.

Văn phòng giao dịch tại Phú Quốc đi vào hoạt động không chỉ cung cấp tới khách hàng dịch vụ toàn diện và tiện lợi mà còn cung cấp cho đội ngũ môi giới "bến đỗ" an toàn, nơi nhà môi giới tìm thấy cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững cùng mức thu nhập không giới hạn đến từ đa dạng dịch vụ: Môi giới BĐS sơ cấp, môi giới chuyển nhượng BĐS thứ cấp, môi giới cho thuê, môi giới cho vay BĐS, môi giới thi công nội thất, khai thác và quản lý cho thuê BĐS... hoa hồng được chi trả nhanh chóng chỉ trong 48 giờ hoàn tất thủ tục hồ sơ - đây là thời gian chi trả hoa hồng nhanh nhất dành cho môi giới BĐS hiện nay.

Nhà Môi giới hợp tác cùng iHouzz sẽ được sử dụng nền tảng với các tính năng quản lý thông tin giỏ hàng, tình trạng tư vấn khách hàng, đặt lịch hẹn, cập nhật về hoa hồng chi trả, chính sách thưởng cũng như theo dõi số liệu và hiệu quả làm việc,... một cách bài bản và cụ thể nhất.

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, iHouzz đã liên tiếp khai trương và đưa vào hoạt động hệ thống các văn phòng giao dịch BĐS công nghệ với hệ sinh thái toàn diện, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Trong thời gian tới, iHouzz tiếp tục mở rộng hệ thống, hoàn thiện hệ sinh thái để cung cấp đến khách hàng dịch vụ BĐS hoàn hảo nhất.