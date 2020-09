Imexpharm (IMP) báo LNTT tăng 28% sau 8 tháng, đáng chú ý kênh nhà thuốc OTC giảm mạnh trước dịch Covid-19

Dược phẩm Imexpharm (IMP) vừa công bố bản tin tháng 8/2020 với tổng doanh thu và thu nhập đạt 106,7 tỷ; tương ứng lợi nhuận trước thuế là 20,7 tỷ đồng.



Luỹ kế 8 tháng, doanh thu Công ty đạt 786,8 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ và đạt 45% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu kênh ETC (kênh bệnh viện) vẫn tăng trưởng ở mức 69% và chiếm tỷ trọng 41% trong cơ cấu tổng doanh thu. Trong khi đó, kênh OTC (kênh nhà thuốc) giảm hơn 11%. Kênh OTC trong những năm gần đây không còn tăng trưởng nóng như giai đoạn từ 2011-2015, thêm vào đó là sự sụt giảm của tổng cầu do ảnh hưởng của dịch bệnh càng làm cho hoạt động kinh doanh ở kênh OTC gặp nhiều khó khăn.

Tổng lợi nhuận trước thuế của Imexpharm đạt 145 tỷ đồng, tăng 27,9% và tương đương 55,8% kế hoạch năm. Công ty cho biết lợi nhuận tăng trưởng nhờ tái cấu trúc lại doanh mục sản phẩm, tập trung vào các mặt hàng chủ lực có biên lợi nhuận cao. Bên cạnh đó, việc dự trữ nguyên liệu đầu vào từ đầu năm 2020 cũng góp phần giảm thiểu tác động của giá nguyên vật liệu tăng ảnh hưởng đến biên lợi nhuận. Ngoài ra, việc kiểm soát tốt chi phí cũng góp phần làm cho lợi nhuận tăng trưởng. Cụ thể là chi phí bán hàng trong 8 tháng đã giảm 13,2%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 1%, giá vốn hàng bán chỉ tăng 3,3% thấp hơn mức 5,1% của doanh thu thuần.

Lên kế hoạch tháng 9/2020, theo Công ty tình hình dịch bệnh tại Việt Nam đã bước đầu được kiểm soát, do đó Imexpharm có kế hoạch triển khai lại các hoạt động makerting bị gián đoạn do Covid-19 vào cuối năm để thúc đẩy tăng trưởng của kênh OTC. Tuy nhiên, việc triển khai các chương trình này vẫn bám sát mục tiêu: kiểm soát chi phí, công nợ để đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận và dòng tiền hoạt động cho công ty trong 4 tháng cuối năm 2020.

Mặc dù tình hình dịch bệnh trong nước có chiều hướng lắng xuống nhưng diễn biến dịch bệnh trên thế giới còn rất phức tạp. Do đó công tác phòng dịch, đảm bảo sản xuất kinh doanh liên tục vẫn phải tiếp tục được duy trì và củng cố. Hoạt động tuyên truyền về phòng chống lây nhiễm do dịch Covid-19 và các tình huống ứng phó với đại dịch vẫn sẽ được ưu tiên trong mục tiêu hoạt động của Công ty đến cuối năm 2020.

Năm 2020, Imexpharm đặt kế hoạch tăng hơn 23% doanh thu lên 1.750 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng hơn 28% lên 260 tỷ đồng.