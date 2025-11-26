INDEL bắt tay China Telecom phát triển hạ tầng cao tốc thông minh

Chủ tịch HĐQT INDEL và Tổng Giám đốc China Telecom Information Technology (Việt Nam) ký kết ghi nhớ hợp tác

Thỏa thuận hướng tới việc xây dựng mô hình cao tốc thông minh, trạm dừng nghỉ hiện đại và hệ sinh thái hạ tầng số đồng bộ tại Việt Nam.

Hai bên thống nhất hợp tác toàn diện trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin – truyền thông (ICT), xem đây là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả đầu tư, vận hành và khai thác các dự án hạ tầng.

Theo nội dung MOU, lĩnh vực hợp tác trước mắt tập trung vào dự án trạm dừng nghỉ tại Km45+000 thuộc tuyến cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang, nơi INDEL là nhà đầu tư.

China Telecom sẽ đồng hành cùng INDEL trong việc thiết kế và triển khai hệ thống viễn thông – ICT cho toàn bộ khu vực trạm dừng nghỉ, bao gồm mạng truyền dẫn, Wi-Fi, nền tảng quản lý vận hành, hệ thống giám sát thông minh ứng dụng AI và IoT, cùng các giải pháp kết nối cho hạng mục năng lượng sạch như trạm sạc điện, điểm tiếp nhiên liệu hydro hay điện mặt trời áp mái.

Bên cạnh dự án tại Cần Thơ – Hậu Giang, hai bên cũng mở rộng hợp tác sang các tuyến cao tốc và hạ tầng giao thông mà INDEL đang đề xuất đầu tư là cao tốc Gia Nghĩa – Bảo Lộc – Phan Thiết.

Các giải pháp “cao tốc thông minh” bao gồm hệ thống giám sát giao thông, an ninh, cảnh báo sớm, cung cấp thông tin cho người dùng đường, quản lý trạm dừng nghỉ và tích hợp dữ liệu vận hành theo thời gian thực.

Về lĩnh vực năng lượng, China Telecom sẽ tham gia tư vấn, nghiên cứu và tích hợp giải pháp ICT cho các dự án cảng và kho khí LNG, tổ hợp hydro xanh và năng lượng tái tạo của INDEL.

TS. Trần Văn Thế - Chủ tịch HĐQT INDEL cho biết việc hợp tác với một tập đoàn viễn thông toàn cầu giúp doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ trên các tuyến đường do mình đầu tư. “Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là xây dựng đường, mà là tạo nên một hệ sinh thái giao thông – năng lượng hiện đại, kết nối đồng bộ và vận hành thông minh”, Chủ tịch INDEL nhấn mạnh.

Trong khi đó, đại diện China Telecom đánh giá thị trường Việt Nam đang có nhu cầu lớn về các giải pháp ICT tích hợp trong lĩnh vực giao thông và năng lượng. Việc hợp tác cùng INDEL sẽ mở ra cơ hội triển khai các công nghệ mới, phù hợp xu hướng phát triển hạ tầng thông minh trên thế giới.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ thành lập các tổ công tác chung để khảo sát nhu cầu, xây dựng kiến trúc giải pháp và nghiên cứu mô hình kinh doanh. Việc ký kết MOU giữa INDEL và China Telecom được kỳ vọng góp phần tạo nền tảng công nghệ cho các tuyến cao tốc và dự án năng lượng trong tương lai, đồng thời thúc đẩy hình thành những chuẩn mực mới về vận hành thông minh và bền vững trong lĩnh vực hạ tầng tại Việt Nam.