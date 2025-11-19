Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Infographic: Chi tiết hệ thống camera AI sắp được Hà Nội đưa vào vận hành từ đầu tháng 12

19-11-2025

Tháng 12, AI sẽ thay thế cảnh sát giao thông (CSGT) để điều khiển phương tiện giao thông theo lưu lượng thực.

Mới đây, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội thông tin, Công an thành phố đang thực hiện đề án lắp hệ thống camera AI, đến khoảng tháng 12 tới, AI sẽ thay thế cảnh sát giao thông để điều khiển phương tiện giao thông theo lưu lượng thực. Dự kiến, hệ thống này sẽ hoàn thành và vận hành chính thức 1.873 camera AI. Hệ thống mới sẽ giải quyết vấn đề công nghệ cũ, lạc hậu đang khiến giao thông Thủ đô quá tải.

  • Cơ chế: AI phân tích dữ liệu giao thông với độ chính xác 95%, sau đó tự động điều chỉnh chu kỳ đèn Xanh - Đỏ để tối ưu hóa thời gian chờ.
  • Kết quả thử nghiệm (trên tuyến Võ Chí Công): Thời gian chờ tại nút giao đã giảm từ 20 – 30%, giúp dòng phương tiện di chuyển thông suốt hơn.
  • Tầm nhìn mở rộng: Hệ thống còn có khả năng điều khiển đồng bộ nhiều nút giao trên cùng một hành lang.
Infographic: Chi tiết hệ thống camera AI sắp được Hà Nội đưa vào vận hành từ đầu tháng 12- Ảnh 1.

Hệ thống camera thế hệ mới không chỉ điều tiết giao thông mà còn là công cụ giám sát vi phạm cực kỳ sắc bén:

  • Giám sát: Quay/quét 360 độ, ghi hình xa 500-700m.
  • Phát hiện vi phạm: AI có khả năng nhận diện hàng chục hành vi vi phạm (cả ô tô và xe máy), nhận diện được xe ngay cả khi bị che/mờ biển số.
  • Xử lý nhanh: Sau khi ghi nhận, hệ thống lập tức trích xuất hình ảnh/video và nhận diện chủ xe, hỗ trợ xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và an ninh đô thị.

Việc hiện đại hóa này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển lớn trong quản lý giao thông đô thị, giảm áp lực lớn cho lực lượng CSGT tại hiện trường.

Infographic: Chi tiết hệ thống camera AI sắp được Hà Nội đưa vào vận hành từ đầu tháng 12- Ảnh 2.



Theo Nguyên Bảo

VTV

