Infographic: Toàn cảnh vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện tại Lào Cai khiến 9 người chết, 9 người bị thương
Bước đầu cơ quan chức năng xác định, xe khách 29 chỗ khi xuống dốc đã chạy rất nhanh, các thành viên đoàn thiện nguyện trên xe đang đi lên để kịp nấu ăn cho các cháu trường mầm non.
Đời sống và pháp luật
Theo Đời sống và pháp luật Copy link
Link bài gốc Lấy link! https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/infographic-toan-canh-vu-lat-xe-khach-cho-doan-thien-nguyen-tai-lao-cai-9-nguoi-chet-9-nguoi-bi-thuong-a602897.html