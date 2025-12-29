Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Infographic: Toàn cảnh vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện tại Lào Cai khiến 9 người chết, 9 người bị thương

29-12-2025 - 07:08 AM | Xã hội

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, xe khách 29 chỗ khi xuống dốc đã chạy rất nhanh, các thành viên đoàn thiện nguyện trên xe đang đi lên để kịp nấu ăn cho các cháu trường mầm non.

Theo SA SA

Đời sống và pháp luật

