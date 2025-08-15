Instagram sắp có tính năng mới giúp người dùng tìm "cạ cứng"

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

15-08-2025 - 15:55 PM | Kinh tế số

Meta đang thử nghiệm tính năng mới 'Picks' trên Instagram, hỗ trợ người dùng khám phá và tương tác với bạn bè dựa trên sở thích chung, nhưng vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm nội bộ.

Instagram đang phát triển một tính năng mới mang tên 'Picks' nhằm giúp người dùng khám phá và kết nối với bạn bè thông qua sở thích chung. Thông tin này được xác nhận bởi đại diện Meta và cho biết 'Picks' hiện tại chỉ mới dừng ở giai đoạn thử nghiệm nội bộ, chưa triển khai rộng rãi.

Tính năng 'Picks' được phát hiện lần đầu bởi Alessandro Paluzzi, một chuyên gia nổi tiếng về rò rỉ tính năng chưa công bố của các nền tảng mạng xã hội. Qua hình ảnh do Paluzzi chia sẻ, người dùng có thể chọn các hạng mục yêu thích như phim, sách, chương trình truyền hình, trò chơi hay âm nhạc. Dựa trên đó, Instagram sẽ tìm và hiển thị những sở thích trùng khớp với bạn bè nhằm khơi gợi tương tác.

Dù chưa có thông tin chi tiết, Instagram có thể kỳ vọng 'Picks' sẽ giúp người dùng kết nối cá nhân hơn và tạo ra nhiều cuộc trò chuyện xoay quanh sở thích chung. Trước đó, Giám đốc Instagram Adam Mosseri từng nhấn mạnh mục tiêu của nền tảng trong năm 2025 là tăng cường sáng tạo và kết nối, cũng như cải thiện tính tương tác xã hội.

Tuy nhiên, không phải tất cả người dùng đều hào hứng với tính năng này. Instagram từng bị chỉ trích vì liên tục bổ sung quá nhiều tính năng, như trường hợp Instagram Map gần đây gặp phản ứng tiêu cực từ một số người dùng.

Hiện vẫn chưa rõ 'Picks' có được triển khai chính thức hay không, cũng như thời điểm ra mắt nếu tính năng này được thông qua.

