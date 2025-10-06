Interpol vào cuộc truy tìm "núi" tài sản nước ngoài của Mr.Pips: Từ dàn siêu xe Lexus, Rolls-Royce đến loạt bất động sản triệu USD khắp thế giới

Theo thông tin ghi nhận từ An ninh thủ đô, tại buổi họp báo thông báo tình hình công tác Công an quý III do Bộ Công an tổ chức chiều 6/10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nêu rõ, quá trình điều tra xác định Phó Đức Nam (Mr. Pips) còn nhiều tài sản ở nước ngoài.

Công an thành phố Hà Nội đã xác định Phó Đức Nam (Mr. Pips) có rất nhiều tài sản tại nước ngoài và đang thông qua Interpol, thực hiện thủ tục tương trợ tư pháp để thu hồi tài sản theo quy định.﻿

Trong đó, về tiền, tại các Ngân hàng ở Singapore, Campuchia, Australia, Phó Đức Nam còn nhờ người thân đứng tên gửi khoảng 1,5 triệu USD. Về bất động sản, tại Campuchia, Phó Đức Nam có 2 căn hộ trị giá 800.000 USD; tại Dubai, Phó Đức Nam có 1 căn hộ trị giá khoảng 600.000 USD; tại Australia, Phó Đức Nam có 1 căn hộ chung cư trị giá khoảng 300.000 USD và tại Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Đức Nam có 1 căn hộ trị giá khoảng 400.000 USD.

Ngoài ra, Phó Đức Nam còn một số lượng lớn siêu xe tại các quốc gia này như tại Campuchia, Nam có 2 chiếc xe nhãn hiệu Lexus có tổng trị giá khoảng 400.000 USD và 1 chiếc xe Range Rover - Defender trị giá khoảng 100.000 USD. Tại Dubai, Nam có 2 chiếc xe Roll Royce (có tổng trị giả khoảng 700.000 USD).

Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đang phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Interpol xác minh các tài sản của Nam để thu hồi theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra xác định, thủ đoạn của nhóm đối tượng này là thành lập công ty, tuyển nhân viên bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng (Sale) đào tạo theo quy trình đã được lập sẵn. Theo đó, sử dụng các ứng dụng Zalo, Zoiper, hoặc trực tiếp gọi điện thoại, nhắn tin cho bị hại, thông qua danh sách thông tin khách hàng do bộ phận Marketing cung cấp.

Các đối tượng thông tin sai sự thật “vẽ” hình ảnh sàn chứng khoán quốc tế, có uy tín, có giấy phép, nếu đầu tư sẽ có chuyên gia tư vấn, cam đoan sinh lời... nhằm tạo sự tin tưởng. Bên cạnh đó, các đối tượng còn đề nghị bị hại tải ứng dụng MT4, MT5 và truy cập các trang web nêu trên đăng ký mở tài khoản và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng gắn với sàn giao dịch do các đối tượng quản lý để đầu tư chứng khoán quốc tế, forex.

Ban đầu bị hại sẽ được thắng vài lệnh, với số tiền nhỏ và có thể rút được về tài khoản. Sau đó, nhân viên sale và các đối tượng quản lý cấp trên của nhân viên sale tại các văn phòng sẽ chuyển thông tin bị hại cho nhân viên ở bộ phận kỹ thuật để liên hệ với và giới thiệu là chuyên gia của công ty sẽ tư vấn 1:1 cho bị hại, rồi tiếp tục dụ dỗ để bị hại chuyển khoản tiền và liên tục tư vấn, hướng dẫn bị hại đặt lệnh đầu tư nhằm thu nhiều phí giao dịch hoặc làm tài khoản của bị hại thua lỗ để chiếm đoạt số tiền bị hại đã chuyển.

Đến nay, điều Cơ quan tra tiến hành triệu tập, ghi lời khai của 1.028 nhân viên thuộc bộ phận kinh doanh làm việc tại 19 Văn phòng do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, đồng phạm của Nam đang bỏ trốn) thành lập.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận quá trình làm việc, hàng tháng được trả lương và thưởng (là số tiền hoa hồng 1%-4% số tiền khách chuyển khoản lần đầu) theo thứ tự chuyển tiền lương trước, tiền thưởng sau.

Qua tổng hợp sao kê tài khoản ngân hàng nhận lương của các đối tượng nêu trên, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền tiền lương và thưởng của mỗi đối tượng từ gần 4 triệu đồng đến hơn 6 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội kêu gọi Lê Khắc Ngọ sớm trình diện cơ quan công an để làm rõ nội dung liên quan.