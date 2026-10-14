ION CITY đón đầu mô hình đô thị tích hợp “Sống - làm việc - vui chơi” tại Bắc Ninh

‏Từ quy hoạch đơn chức năng đến đô thị tích hợp

‏Đô thị hiện đại được định hình bởi cách tổ chức không gian để con người có thể sống, làm việc và tận hưởng trong cùng một môi trường. Khi các chức năng kết nối, nhu cầu của cư dân và hoạt động kinh tế bổ trợ lẫn nhau, tạo nên sức sống đô thị.

‏Giá trị của mô hình tích hợp nằm ở sự tương tác này: cư dân tạo nhu cầu cho thương mại, dịch vụ; hoạt động kinh tế tạo việc làm và thu hút dòng người; không gian công cộng, giải trí mở rộng cơ hội giao lưu, trải nghiệm và gắn kết cộng đồng.

‏Đây cũng là định hướng ION CITY theo đuổi tại Bắc Ninh: phát triển không gian đô thị – thương mại – dịch vụ đa chức năng, gắn kết nhu cầu an cư, kinh doanh và tận hưởng trong một tổng thể đồng bộ.‏

‏ION CITY: Kết nối ba chức năng trong một tổng thể‏

‏Tại ION CITY (Phường Tiền Phong, Thành phố Bắc Ninh), không gian sống được định hình không chỉ bởi nơi ở, mà còn bởi hệ thống cảnh quan và tiện ích phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Nổi bật là Công viên Ngọc Hân Công Chúa rộng 56.086 m², gồm bốn công viên liên hoàn với hàng chục tiện ích như: quảng trường trẻ em, khu thể thao ngoài trời, khu thư giãn, khu ẩm thực, chòi nghỉ… ‏

‏Công viên Ngọc Hân Công Chúa có quy mô 56.086 m², gồm bốn công viên liên hoàn cùng hệ thống tiện ích phục vụ sinh hoạt cộng đồng.‏

‏Khi không gian công cộng trở thành một phần của đời sống, cư dân có thêm điều kiện hình thành sự gắn kết với cộng đồng và sử dụng các tiện ích ngay trong khu vực sinh sống. Đây cũng là nền tảng cho hoạt động thương mại – dịch vụ phát triển: một cộng đồng có nhu cầu sinh hoạt thường xuyên tạo ra thị trường cho những cửa hàng, dịch vụ đáp ứng nhu cầu hằng ngày.‏

‏Tại ION CITY, các sản phẩm Building được định hướng góp phần kết nối hai phương diện này. Với mặt tiền rộng 5–8 m, bám theo đại lộ Võ Văn Kiệt và các tuyến đường lớn trong dự án, Building có điều kiện tiếp cận cộng đồng cư dân nội khu cũng như khách hàng từ các khu vực lân cận. Cấu trúc 6 tầng có hầm mở ra khả năng bố trí nhiều công năng phù hợp với thiết kế và quy định áp dụng, từ văn phòng, showroom đến cửa hàng và các loại hình dịch vụ.‏

‏Building 6 tầng có hầm, tối ưu không gian kinh doanh và khai thác dịch vụ.‏

‏Giá trị của Building vì thế không chỉ nằm ở một mặt bằng có thể khai thác thương mại, mà còn ở vai trò kết nối nhu cầu dân sinh với hoạt động kinh tế. Cư dân cần những dịch vụ thiết yếu; các cơ sở kinh doanh cần nguồn khách hàng; còn một đô thị có hoạt động thương mại đa dạng sẽ tạo thêm việc làm, dịch vụ và sức sống cho chính cộng đồng tại đó. Khi được tổ chức phù hợp, các nhu cầu này có thể hỗ trợ lẫn nhau, tạo nền tảng cho hoạt động kinh doanh gắn với đời sống thực.‏

‏Mạng lưới công nghiệp trong khu vực, gồm các khu công nghiệp Vân Trung, Song Khê – Nội Hoàng, Việt Hàn, Đình Trám, Quang Châu… mở rộng nhu cầu cho hệ thống thương mại – dịch vụ. Lực lượng lao động, kỹ thuật viên, chuyên gia và cộng đồng dân cư tạo ra những nhu cầu đa dạng về ăn uống, mua sắm, lưu trú và các dịch vụ hỗ trợ. Trong cấu trúc đó, không gian kinh doanh tại ION CITY có cơ hội kết nối với cả nhu cầu thường nhật của cư dân lẫn hoạt động kinh tế rộng hơn của khu vực.‏

‏Theo định hướng này, các hoạt động ẩm thực, mua sắm, giải trí và dịch vụ ngoài khung giờ thông thường có thể bổ sung nhịp hoạt động cho đô thị, phục vụ cư dân, người lao động, chuyên gia và khách hàng trong khu vực. Khi được phát triển đồng bộ với không gian kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng, kinh tế đêm không chỉ mở rộng thời gian hoạt động thương mại mà còn tạo thêm lựa chọn trải nghiệm, góp phần làm phong phú đời sống đô thị. Cùng với định hướng phát triển khách sạn mang thương hiệu Sheraton, hệ thống sản phẩm thương mại – dịch vụ được kỳ vọng bổ sung thêm các điểm đến và hoạt động cho tổng thể dự án.‏

‏Từ không gian sống, các sản phẩm phục vụ hoạt động kinh tế đến định hướng phát triển kinh tế đêm, ION CITY đặt ba chức năng trong cùng một cấu trúc phát triển. Mỗi chức năng đáp ứng một nhóm nhu cầu riêng, đồng thời tạo điều kiện để các chức năng còn lại phát huy giá trị: cộng đồng cư dân nuôi dưỡng nhu cầu dịch vụ, hoạt động kinh doanh bổ sung tiện ích và sức sống, còn các không gian trải nghiệm mở rộng sức hút của đô thị. Đó chính là nền tảng của mô hình "Sống – làm việc – vui chơi" mà ION CITY hướng tới tại Bắc Ninh.‏