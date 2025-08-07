Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

iOS 26 mới có thêm tính năng mới cho hội "não cá vàng"

07-08-2025 - 13:38 PM | Kinh tế số

Apple đã âm thầm tích hợp tính năng nhắc gọi lại vào ứng dụng Điện thoại trên iOS 26, giúp người dùng dễ dàng quản lý các cuộc gọi nhỡ hơn bao giờ hết.

iOS 26 mới có thêm tính năng mới cho hội "não cá vàng"- Ảnh 1.

Apple tiếp tục khẳng định sự tập trung vào trải nghiệm người dùng khi âm thầm cải tiến ứng dụng Điện thoại trên iOS 26 với tính năng nhắc gọi lại thông minh. Tính năng này hứa hẹn sẽ giúp người dùng không còn bỏ lỡ các cuộc gọi quan trọng, đặc biệt hữu ích với những người thường xuyên để điện thoại ở chế độ im lặng.

iOS 26 mới có thêm tính năng mới cho hội "não cá vàng"- Ảnh 2.

Hiện tại, tính năng nhắc gọi lại đã có mặt trong phiên bản beta công khai của iOS 26 và dự kiến sẽ ra mắt chính thức vào mùa thu năm nay. Để sử dụng, người dùng chỉ cần vào ứng dụng Điện thoại, chuyển sang tab “Gần đây” (Recents), vuốt sang trái trên mục cuộc gọi bị bỏ lỡ và nhấn vào nút “Reminder” màu xanh xuất hiện.

Tại đây, Apple cung cấp một số tuỳ chọn thiết lập sẵn như nhắc sau 1 giờ, vào buổi tối (9 giờ tối), vào ngày mai hoặc cho phép đặt thời gian tùy chỉnh. Sau khi được tạo, lời nhắc sẽ hiển thị ở đầu phần Reminders trong ứng dụng Điện thoại, nhưng chỉ khi người dùng đang sử dụng bố cục “Unified”. Nếu chưa thấy, bạn có thể chuyển đổi bố cục bằng nút Filter ở góc trên bên phải.

iOS 26 mới có thêm tính năng mới cho hội "não cá vàng"- Ảnh 3.

Điểm tiện lợi hơn nữa là lời nhắc này còn được đồng bộ trực tiếp với ứng dụng Lời nhắc (Reminders) mặc định trên iPhone, nằm trong mục “Hôm nay” (Today). Lời nhắc đi kèm với nút gọi nhanh, cho phép người dùng thực hiện cuộc gọi trực tiếp từ thông báo mà không cần quay lại ứng dụng Điện thoại. Nếu muốn xóa lời nhắc, chỉ cần vuốt sang trái trên mục cuộc gọi trong tab “Gần đây” một lần nữa và chọn “Delete”.

Dù không mang tính đột phá, tính năng này vẫn được đánh giá cao nhờ giải quyết một vấn đề thực tế mà nhiều người dùng iPhone lâu nay gặp phải: bỏ quên các cuộc gọi nhỡ. Trong bối cảnh nhiều người thường xuyên để điện thoại im lặng và bận rộn với nhiều thông báo khác, một lời nhắc đơn giản nhưng đúng lúc có thể tạo nên sự khác biệt.

Nếu Apple tiếp tục tinh chỉnh các ứng dụng cơ bản như Điện thoại theo hướng hữu ích và thân thiện, ứng dụng này sẽ dần trở thành một phần quan trọng hơn trong trải nghiệm hằng ngày của người dùng.

Theo Thế Duyệt

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Instagram "đổi luật": Muốn livestream bắt buộc phải có 2 điều kiện này

Instagram "đổi luật": Muốn livestream bắt buộc phải có 2 điều kiện này Nổi bật

Starlink chưa nộp hồ sơ xin cấp phép triển khai dịch vụ Internet vệ tinh

Starlink chưa nộp hồ sơ xin cấp phép triển khai dịch vụ Internet vệ tinh Nổi bật

Chưa từng có: Apple tất tay chi 600 tỷ USD đặt cược sản xuất tại Mỹ, 20.000 nhân tài sẽ được chiêu mộ suốt 4 năm

Chưa từng có: Apple tất tay chi 600 tỷ USD đặt cược sản xuất tại Mỹ, 20.000 nhân tài sẽ được chiêu mộ suốt 4 năm

10:50 , 07/08/2025
Doanh nghiệp công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số khu vực công tại Việt Nam

Doanh nghiệp công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số khu vực công tại Việt Nam

10:44 , 07/08/2025
Hơn 200.000 mật khẩu bị đánh cắp chỉ bằng một mã độc, nghi vấn hacker Việt đứng sau?

Hơn 200.000 mật khẩu bị đánh cắp chỉ bằng một mã độc, nghi vấn hacker Việt đứng sau?

10:15 , 07/08/2025
Công nghệ gần nhân dân: Dịch vụ công dễ dàng, liền mạch trong “một chạm” số hóa

Công nghệ gần nhân dân: Dịch vụ công dễ dàng, liền mạch trong “một chạm” số hóa

08:54 , 07/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên