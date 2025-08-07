iOS 26 mới có thêm tính năng mới cho hội "não cá vàng"

Apple tiếp tục khẳng định sự tập trung vào trải nghiệm người dùng khi âm thầm cải tiến ứng dụng Điện thoại trên iOS 26 với tính năng nhắc gọi lại thông minh. Tính năng này hứa hẹn sẽ giúp người dùng không còn bỏ lỡ các cuộc gọi quan trọng, đặc biệt hữu ích với những người thường xuyên để điện thoại ở chế độ im lặng.

Hiện tại, tính năng nhắc gọi lại đã có mặt trong phiên bản beta công khai của iOS 26 và dự kiến sẽ ra mắt chính thức vào mùa thu năm nay. Để sử dụng, người dùng chỉ cần vào ứng dụng Điện thoại, chuyển sang tab “Gần đây” (Recents), vuốt sang trái trên mục cuộc gọi bị bỏ lỡ và nhấn vào nút “Reminder” màu xanh xuất hiện.

Tại đây, Apple cung cấp một số tuỳ chọn thiết lập sẵn như nhắc sau 1 giờ, vào buổi tối (9 giờ tối), vào ngày mai hoặc cho phép đặt thời gian tùy chỉnh. Sau khi được tạo, lời nhắc sẽ hiển thị ở đầu phần Reminders trong ứng dụng Điện thoại, nhưng chỉ khi người dùng đang sử dụng bố cục “Unified”. Nếu chưa thấy, bạn có thể chuyển đổi bố cục bằng nút Filter ở góc trên bên phải.

Điểm tiện lợi hơn nữa là lời nhắc này còn được đồng bộ trực tiếp với ứng dụng Lời nhắc (Reminders) mặc định trên iPhone, nằm trong mục “Hôm nay” (Today). Lời nhắc đi kèm với nút gọi nhanh, cho phép người dùng thực hiện cuộc gọi trực tiếp từ thông báo mà không cần quay lại ứng dụng Điện thoại. Nếu muốn xóa lời nhắc, chỉ cần vuốt sang trái trên mục cuộc gọi trong tab “Gần đây” một lần nữa và chọn “Delete”.

Dù không mang tính đột phá, tính năng này vẫn được đánh giá cao nhờ giải quyết một vấn đề thực tế mà nhiều người dùng iPhone lâu nay gặp phải: bỏ quên các cuộc gọi nhỡ. Trong bối cảnh nhiều người thường xuyên để điện thoại im lặng và bận rộn với nhiều thông báo khác, một lời nhắc đơn giản nhưng đúng lúc có thể tạo nên sự khác biệt.

Nếu Apple tiếp tục tinh chỉnh các ứng dụng cơ bản như Điện thoại theo hướng hữu ích và thân thiện, ứng dụng này sẽ dần trở thành một phần quan trọng hơn trong trải nghiệm hằng ngày của người dùng.