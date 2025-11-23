iPhone 15, 16 tăng giá mạnh

Thị trường đang bước vào mùa mua sắm được xem là sôi động nhất trong năm nhưng giá của các mẫu iPhone đời cũ không giảm mà có dấu hiệu tăng. Cụ thể, so với thời điểm tháng 8/2025 - trước khi iPhone 17 series chính thức ra mắt, hầu hết mẫu iPhone đời cũ đều đã tăng giá, thậm chí có model tăng rất mạnh.

Chẳng hạn, iPhone 15 bản tiêu chuẩn 128 GB hiện có giá chào bán 17,29 triệu đồng, tăng đến 2 triệu đồng so với cách đây 3 tháng. iPhone 15 Plus cũng tăng giá khoảng 1 triệu đồng. Mẫu iPhone tăng giá mạnh nhất chính là iPhone 16 tiêu chuẩn, ghi nhận mức tăng 2,4 triệu đồng (từ 18,89 triệu lên 21,29 triệu). iPhone 14 cũng tăng giá khoảng 1,4 triệu đồng, lên 1,4 triệu đồng.

Dưới đây là bảng giá tham khảo và mức tăng của một số mẫu iPhone đời cũ (tất cả đều là bản tiêu chuẩn thấp nhất):

Model Giá tháng 8/2025 Giá tháng 11/2025 Mức tăng (triệu đồng) iPhone 14 12,59 triệu 13,99 triệu 1,4 iPhone 15 15,29 triệu 17,29 triệu 2 iPhone 15 Plus 18,59 triệu 19,59 triệu 1 iPhone 16 18,89 triệu 21,29 triệu 2,4 iPhone 16 Pro 25,09 triệu 25,59 triệu 0,5 iPhone 16 Pro Max 30,09 triệu 30,59 triệu 0,5

Việc iPhone đời cũ tăng giá ở thời điểm iPhone mới về nước hiếm khi diễn ra tại thị trường Việt Nam trong các năm trước đây nhưng đang dần trở nên thường xuyên hơn, khi các nhà bán lẻ liên tục điều chỉnh giá bán sản phẩm phù hợp với tình hình thị trường.

Theo lý giải của một số đơn vị kinh doanh, sở dĩ giá của một số mẫu iPhone đời cũ hiện tại bị xem là cao là do thời điểm tháng 7-8 phía đại lý đã chủ động điều chỉnh giá giảm đến mức kịch sàn để kích cầu trong mùa thấp điểm. Do đó khi nhu cầu tăng cao trở lại, giá lại được điều chỉnh lại - tức là giá bán về lại mức thông thường.

Mức điều chỉnh nhiều - ít cũng phụ thuộc vào độ hot của sản phẩm. Nhìn vào mức điều chỉnh, có thể thấy các model đang thu hút sự quan tâm lớn của người tiêu dùng là iPhone 15, 16 và phần nào là iPhone 14. Trong khi đó, mẫu máy ít được quan tâm là iPhone 16e có giá không đổi trong khi phiên bản 16 Pro và Pro Max cũng chỉ tăng nhẹ.

Việc iPhone 17 ra mắt với giá bán cao hơn các năm - từ 24,99 triệu cho iPhone 17, từ 37,99 triệu cho iPhone 17 Pro Max cùng với tình trạng khan hàng của các model mới cũng giúp đẩy doanh số cho các model đời cũ, vốn có giá thấp hơn cả chục triệu đồng.

Theo dự đoán, giá bán của các mẫu iPhone này có thể đi ngang cho đến Tết âm lịch - khi nhu cầu mua sắm lên cao nhất, sau đó có thể tiếp tục giảm khi nhu cầu đi xuống. Tuy nhiên, việc tỷ giá USD tăng cao cũng sẽ gây áp lực nhất định cho các đơn vị kinh doanh trong việc định giá iPhone nói riêng và các sản phẩm nhập khẩu nói chung.







