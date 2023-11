iPhone 16 có thể đắt hơn iPhone 15

Mẫu rẻ nhất của iPhone 15 được phát hành gần đây có giá 800 USD và bạn sẽ còn phải trả nhiều tiền hơn nếu muốn một mẫu Pro hoặc Pro Max với tất cả các tính năng hiện đại và thú vị. Do chi phí sản xuất ngày càng cao, Apple được cho là đang xem xét mức giá đắt hơn cho iPhone 16.



Theo báo cáo, chi phí ước tính để sản xuất một chiếc iPhone 15 Pro Max là 558 USD. Đây là mức tăng 12% so với 14 Pro Max năm ngoái. Camera tele mới trên 15 Pro Max có giá cao hơn 380% so với camera trước đó và khung titan được quảng cáo rầm rộ cũng làm tăng thêm chi phí sản xuất của một chiếc điện thoại vốn đã đắt tiền. Ngoài ra, chi phí sản xuất chip A-series thế hệ mới của công ty đã tăng 27% so với chip A16 năm ngoái.

Mặc dù vậy, việc tăng giá không nằm trong khả năng của iPhone 15, thay vào đó, Apple đã chọn loại bỏ model 128GB khỏi dòng sản phẩm trong năm nay. Với chi phí sản xuất ngày càng tăng, Nikkei Asia dự đoán rằng sự ổn định về giá không còn bền vững đối với Apple, vì vậy, việc tăng giá các mẫu iPhone mới là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Việc liên tục giảm doanh thu trong thời gian vừa qua sẽ gây ảnh hưởng xấu đến tình hình tài chính của Apple. Vì vậy, nếu doanh thu tiếp tục giảm, giá cả sẽ phải tăng lên và điều này có thể xảy ra sớm nhất là vào năm 2024 với các mẫu iPhone ra mắt trong năm tới.

Apple đã báo cáo quý thứ tư liên tiếp doanh thu giảm do triển vọng kinh tế ảm đạm làm suy yếu nhu cầu tiêu dùng, trong đó châu Á dẫn đầu về doanh số sụt giảm. Nhật Bản chịu sự sụt giảm doanh thu mạnh nhất trong tất cả các khu vực trong quý, giảm 3,4% xuống còn 5,5 tỷ USD.

Doanh thu ở phần còn lại của khu vực châu Á - Thái Bình Dương giảm 0,7% xuống còn 6,3 tỷ USD. Châu Âu ghi nhận doanh thu giảm 1,5% xuống còn 22,5 tỷ USD.