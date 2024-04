iPhone 16 màu tím đẹp lịm tim, thiết kế cụm camera mới!

Những tin đồn về dòng iPhone 16 đã xuất hiện từ lâu và sản phẩm dự kiến sẽ sớm ra mắt vào mùa Thu tới. Đáng trông đợi, dù sản phẩm còn khá lâu mới ra mắt, chúng ta đã có cái nhìn đầu tiên về iPhone 16 qua loạt ảnh rò rỉ thời gian qua.



Mới đây, một số hình ảnh được truyền tay trên MXH tiếp tục cho thấy iPhone 16 sở hữu thiết kế ấn tượng sau nhiều năm không đổi khác, cùng màu tím đẹp lịm tim.

(Ảnh: pune.news)

Được lan truyền trên nền tảng X, hình ảnh được cho là của iPhone 16 gây ấn tượng với người xem bởi cụm camera liền mạch đặt dọc. Thiết kế camera này khiến nhiều người liên tưởng đến sự kết hợp giữa iPhone X và iPhone 11, khi 2 ống kính đặt dọc nằm trong một module hình vuông.



Hình ảnh iPhone 16 còn gây ấn tượng với màu tím đẹp lịm tim, trẻ trung và không kém phần thời thượng. Trên mỗi thế hệ iPhone, Apple đều giới thiệu một vài màu sắc mới. Điều này giúp công ty tạo thêm điểm nhấn cho dòng sản phẩm mới đồng thời kích cầu doanh số bán ra. Do đó, nhiều người trông đợi iPhone 16 với màu tím đẹp lịm tim sẽ thật sự được trình làng vào tháng 9 tới.



iPhone 16 màu tím được phác hoạ bởi @atuos_user (Ảnh: @atuos_user)

Chuyên gia công nghệ này còn mường tượng iPhone 16 sẽ có nhiều màu sắc bắt mắt như vàng, xanh lá. (Ảnh: @atuos_user)

MacRumors dẫn các nguồn tin cho biết Apple đang xem xét nhiều mẫu thiết kế khác nhau của iPhone 16, đi cùng loạt thay đổi về màu sắc mới.

Nguồn tin từ Fixed Focus Digital cho biết, iPhone 16 sẽ có các màu sắc sau hồng, vàng, xanh dương, xanh lá cây, đen, trắng và tím. So sánh phiên bản iPhone 15, iPhone 15 Plus được Apple ra mắt năm 2023, có thể thấy iPhone 16 Plus đã được bổ sung thêm 2 màu sắc mới là trắng và tím. Nguồn tin cho biết, "Táo khuyết" đồng thời có thể thay đổi đôi chút về sắc thái của một số màu khác.

Trước đó, nguồn tin từ ShrimpApplePro cho biết, Apple sẽ mang trở lại màu Space Black (đen không gian) và màu Rose (hồng) thay cho màu Blue Titanium (xanh titan).

‌iPhone 16‌ và ‌iPhone 16‌ Plus dự kiến sẽ ra mắt vào mùa thu tới. Ở thời điểm hiện tại, mọi thông tin vẫn chỉ là ẩn số cho đến khi Apple xác nhận tại sự kiện ra mắt iPhone mới.