iPhone 17 Pro Max vẫn có giá cao sau gần 3 tháng ra mắt

Đây được xem là dấu hiệu của sức mạnh thương hiệu cùng với kết quả của một sự hóa giải lạm phát công nghệ rất thông minh từ Apple.

Tâm lý của người dùng với phiên bản iPhone 17 Pro Max

Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã có thể thấy máy có một ngoại hình thay đổi hoàn toàn và có màu mới "cam vũ trụ" đặc biệt hot. Chỉ cần nhìn qua đã thấy khác biệt so với các đời iPhone thế hệ gần đây có thiết kế theo khuôn mẫu giống nhau. Ngoài ra, dung lượng iPhone 17 Pro Max 256GB cũng là phiên bản đủ dùng và có mức giá thấp nhất. Điều này làm tâm lý người dùng Việt trở lên hứng thú, nhất là với ifan và những người thích sự mới lạ. Vì vậy, chiếc điện thoại được săn đón cực kì nhiều và trở nên hot đến tận thời điểm hiện tại.

Các cửa hàng liên tục trong tình trạng cháy hàng và người dùng phải đặt cọc mới có thể sở hữu. Vì vậy, những cửa hàng nhỏ lẻ và hàng xách tay liên tục độn giá khiến cho iPhone mới khó điều chỉnh về giá dễ chịu hơn. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, có vẻ nguồn hàng đã ổn định hơn và sắp tới sẽ có sự điều chỉnh về giá.

256gb

Kiểm soát nguồn cung - Chiến lược phân phối duy trì mức giá

Sau 3 tháng, nguồn cung đã ổn định, nhưng cách Apple kiểm soát thị trường vẫn giữ được giá trị cảm nhận cao cho sản phẩm thông qua chiến lược kiểm soát thị trường tinh vi.

Nghệ thuật cân đong hàng hóa tại các kênh phân phối

Apple và các đại lý ủy quyền áp dụng một chính sách kiểm soát hàng tồn kho tinh tế. Dù khả năng sản xuất đáp ứng được nhu cầu, lượng hàng hóa được phân phối vẫn được điều chỉnh để không bao giờ đạt đến mức dư thừa. nhờ đó có thể loại bỏ hoàn toàn khả năng các đại lý phải xả kho hay đốt hàng bằng cách giảm giá sâu. Mức giá cao được duy trì bằng cách đảm bảo sản phẩm luôn nằm ở ngưỡng sẵn có nhưng không tràn lan.

Ưu đãi quà tặng thay thế cho giảm giá trực tiếp

Thay vì giảm giá trực tiếp, các đại lý của Apple khéo léo chuyển hướng sang hình thức tăng cường giá trị cộng thêm. Khách hàng có thể nhận được gói trả góp 0%, bảo hành mở rộng độc quyền hoặc các phụ kiện giá trị cao. Từ góc độ tâm lý khách hàng, họ nhận được lợi ích tài chính mà vẫn giữ nguyên được mức giá niêm yết cao cấp, bảo toàn hình ảnh đắt giá của flagship.

Giá trị công nghệ - Hóa giải sự lỗi thời mang lại khả năng giữ giá bền vững

Khả năng giữ giá của iPhone 17 Pro Max được xây dựng trên những giá trị công nghệ mà thời gian khó lòng làm phai nhạt được. Với sức mạnh của chip A19 Pro, iPhone 17 Pro Max đã sẵn sàng cho kỷ nguyên Apple Intelligence (AI) mới nhất. Cũng vì thế mà chiếc smartphone này chắc chắn sẽ không lỗi thời về phần mềm trong nhiều năm tới.

Hơn nữa, sự kết hợp giữa Camera Zoom 8x không thể sao chép và vỏ máy nguyên khối nhôm rèn nhiệt là minh chứng cho sự bền vững về mặt vật lý. Sự bảo toàn cả hiệu suất và hình thức tạo ra một sản phẩm có tuổi thọ giá trị kéo dài, khiến người mua cũ bán được giá và người mua mới sẵn lòng chi trả.

Dự đoán khi nào thì iPhone 17 Pro Max giảm giá

Việc giảm giá iPhone 17 Pro Max chắc chắn sẽ xảy ra nhưng khi nào thì giảm giá? Câu trả lời là mức giảm giá nhẹ, mang tính chất điều chỉnh thị trường (khoảng 5-10%), có thể xuất hiện vào giai đoạn mùa hè năm 2026, khi những tin đồn và hình ảnh rò rỉ về iPhone 18 Series bắt đầu tạo ra tâm lý chờ đợi trong cộng đồng.

Tuy nhiên mức giảm giá đáng kể nhất (trên 20%) sẽ phải tuân theo quy luật kế thừa sản phẩm. Thời điểm này chỉ đến sau khi iPhone 18 Pro Max chính thức ra mắt vào tháng 9 năm sau. Đây là thời điểm tối ưu nhất để mua iPhone 17 Pro Max với giá hời, vì chiếc máy vẫn còn hiệu suất đỉnh cao nhờ A19 Pro và vẫn được hỗ trợ đầy đủ các tính năng độc quyền.

Có nên mua iPhone 17 Pro Max tại thời điểm này?

Việc quyết định mua hay không mua iPhone 17 Pro Max hoàn toàn phụ thuộc vào tùy từng nhu cầu và ngân sách của từng đối tượng khách hàng. Tuy nhiên, mua sản phẩm này tại thời điểm hiện tại cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc vì giá sẽ không có sự thay đổi mạnh cho đến mùa hè năm sau.

Nếu bạn muốn sở hữu chiếc iPhone giữ giá tốt nhất này, hãy đến ngay CLICKBUY – Đại lý ủy quyền chính thức. Đơn vị này luôn cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng, nguyên seal cùng với những gói ưu đãi giá trị gia tăng độc quyền. Đặc biệt, tại đây còn hỗ trợ bảo hành 1 đổi 1 suốt 12 tháng nếu sản phẩm gặp lỗi do nhà sản xuất.