05-09-2025 - 12:04 PM | Thị trường

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến sự kiện mùa thu của Apple, hàng loạt thông tin quan trọng về dòng sản phẩm iPhone 17, đặc biệt là giá bán, đã bất ngờ bị rò rỉ, mang đến cả tin vui và những bất ngờ cho người dùng Việt Nam.

Apple đã xác nhận sự kiện ra mắt sản phẩm mới sẽ diễn ra vào 0h ngày 10/9 (giờ Việt Nam). Theo lịch trình dự kiến, hãng sẽ mở đặt hàng trước từ ngày 12/9 và những chiếc máy đầu tiên sẽ đến tay người dùng vào ngày 19/9.

Tin vui lớn nhất cho các iFan năm nay là khả năng thị trường Việt Nam sẽ được nâng hạng, nằm trong nhóm các quốc gia mở bán sớm nhất. Nếu điều này thành sự thật, người dùng trong nước sẽ có thể đặt trước và nhận máy ngay trong đợt đầu tiên, cùng thời điểm với các thị trường lớn như Mỹ hay Nhật Bản, thay vì phải chờ đợi như mọi năm.

iPhone 17 series lộ giá bán chi tiết, Việt Nam có thể được mở bán sớm- Ảnh 1.

Trái với tin vui về ngày mở bán, thông tin về giá lại gây ra nhiều đồn đoán. Một số nguồn tin cho rằng Apple sẽ tăng giá khoảng 50 USD (khoảng 1,3 triệu đồng) cho các phiên bản do chi phí linh kiện leo thang.

Tuy nhiên, một rò rỉ chi tiết hơn từ Jimu News lại đưa ra một kịch bản khác:

- iPhone 17: 799 USD (giữ nguyên giá) 

- iPhone 17 Air: 949 USD (tăng 50 USD so với bản Plus tiền nhiệm) 

- iPhone 17 Pro: 1.049 USD (tăng 50 USD) 

- iPhone 17 Pro Max: 1.199 USD (giữ nguyên giá)

Như vậy, có thể chỉ hai phiên bản Air và Pro bị điều chỉnh tăng nhẹ, trong khi hai phiên bản còn lại giữ nguyên mức giá so với thế hệ iPhone 16.

iPhone 17 series lộ giá bán chi tiết, Việt Nam có thể được mở bán sớm- Ảnh 2.

Theo nhà báo Mark Gurman, sản phẩm đáng chú ý nhất trong sự kiện lần này sẽ là chiếc iPhone 17 Air hoàn toàn mới. Model này được cho là sẽ thay thế cho dòng iPhone Plus, với triết lý thiết kế siêu mỏng nhẹ, tương tự chiếc MacBook Air đời đầu. Máy được dự đoán có độ dày chỉ khoảng 5,5mm và trọng lượng 146g, hứa hẹn trở thành chiếc iPhone mỏng nhất trong lịch sử.

Sự kiện ngày 10/9 tới sẽ không chỉ xoay quanh iPhone. Apple được cho là sẽ trình làng thêm một loạt sản phẩm mới, bao gồm Apple Watch SE 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 và tai nghe AirPods Pro 3.

Hiện tại, tất cả thông tin trên vẫn dừng ở mức tin đồn. Câu trả lời chính xác sẽ có tại sự kiện ra mắt sản phẩm của Apple, nhưng với hàng loạt nâng cấp đáng giá được hé lộ, sự kiện mùa thu năm nay hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn.

