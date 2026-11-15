iPhone Duo có thể gập mở liên tục trong 12 năm

Ba tuần trước, CNET đã tiến hành thử nghiệm độ bền của iPhone Duo trên thiết bị gập tùy chỉnh mang tên Fold-A-Phone. Sau 440.300 lần gập, chiếc điện thoại này cuối cùng đã đạt đến giới hạn chịu đựng của nó.

Theo CNET, mặc dù iPhone Duo vẫn có thể mở từ 90 đến 95%, nhưng cảm giác khi mở không còn nhanh nhạy như trước.

Bộ dụng cụ gập điện thoại của CNET. (Ảnh: CNET)

Các kết quả đo lường và video của CNET cho thấy lực cần thiết để mở điện thoại đã thay đổi sau khoảng 390.000 lần gập. Điều này bao gồm việc mất đi âm thanh “tách” đặc trưng khi mở hoàn toàn, và bản lề trở nên lỏng hơn dự đoán.

Mặc dù màn hình vẫn hiển thị bình thường ở các góc độ khác nhau, nhưng việc không đạt được độ phẳng cần thiết đã không đáp ứng các tiêu chí lỗi của CNET, bao gồm việc mất nguồn, cảm biến không phát hiện được vị trí màn hình trong khoảng thời gian nhất định hoặc màn hình tối đen.

CNET đã tiến hành thử nghiệm iPhone Duo. (Ảnh: CNET)

CNET cũng lưu ý rằng với tần suất gập 100 lần mỗi ngày, 440.300 lần gập tương đương với khoảng 12 năm sử dụng, vượt xa tuổi thọ thực tế của iPhone Duo. Dự kiến, CNET sẽ tiếp tục thử nghiệm với chiếc điện thoại này trong thời gian tới.