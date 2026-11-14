Hải Phòng trục xuất 5 người Trung Quốc nghi lập tụ điểm lừa đảo qua mạng

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, ngày 28/10, tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP Hải Phòng phát hiện 1 công dân Trung Quốc mang theo số lượng lớn thiết bị điện tử gồm 35 điện thoại di động và 21 phôi SIM điện thoại, biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Qua xác minh mở rộng, lực lượng chức năng xác định người đàn ông trên tạm trú cùng 4 người Trung Quốc tại 1 cơ sở lưu trú tại phường Lê Chân (Hải Phòng).

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Công an phường Lê Chân tổ chức trục xuất các đối tượng vi phạm.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Công an phường Lê Chân, Phòng An ninh mạng tổ chức kiểm tra, phát hiện thêm nhiều thiết bị điện tử gồm điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính để bàn và nhiều phôi SIM điện thoại….

Đáng chú ý, dữ liệu trong các máy tính thể hiện nhiều kịch bản lừa đảo trên mạng xã hội nước ngoài, với thủ đoạn giả danh chuyên gia, luật sư, kêu gọi đầu tư và hỗ trợ thu hồi tiền bị lừa đảo... đối với người nước ngoài.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 5 người trên, tổ chức trục xuất về Trung Quốc để đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Theo Công an TP Hải Phòng, việc phát hiện, triệt phá nhóm người trên khi vừa manh nha hình thành tụ điểm lừa đảo thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt phòng chống tội phạm của Phòng quản lý xuất nhập cảnh và Công an phường Lê Chân; kịp thời ngăn chặn những hậu quả xấu mà nhóm này có thể gây ra, ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn.

Vụ việc cho thấy tính chất phức tạp của hoạt động tội phạm trên không gian mạng, đặc biệt là các hành vi có yếu tố nước ngoài, xuyên quốc gia.

Qua đó, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư, dịch vụ thu hồi tiền bị lừa đảo trên mạng xã hội…; đồng thời đề nghị các cơ sở lưu trú, ban quản lý chung cư, toà nhà thực hiện nghiêm quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài, kịp thời thông báo cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường.